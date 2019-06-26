Близнецам не стоит делиться своими планами, а Дев ждет удачный день! Гороскоп на 26 июня

Лев

Сложный день для семейных Львов: близкие люди ждут от вас настоящих подвигов, вы же страдаете от недостатка энергии и жизненных сил. Зато юные влюбленные будут чувствовать себя прекрасно, да и тех, кто пока находится в поисках своей «половинки», появится повод для радости. Общение с друзьями приятно, но на полное взаимопонимание рассчитывать не приходится. Не торопитесь делиться непроверенными идеями, обсуждать темы, которые могут для кого-то оказаться болезненными.

Профессиональные перспективы неплохи. Можно заниматься составлением планов и отчетов, вообще работа с цифрами будет даваться легко. Вероятно заключение выгодных сделок.

Дева

Удачный день: перспективы хороши, звезды благосклонны, жизненный потенциал на высоте. Можно реализовать идеи, возникшие несколько месяцев назад и оставшиеся без должного внимания из-за своей оригинальности. Решительные действия принесут успех тем, кто планирует поменять работу или начать сотрудничество с новыми деловыми партнерами.

Очень удачный день для семейных праздников, общения с близкими и дальними родственниками. Вы полны обаяния и жизненной энергии, бесконечно милы и привлекательны – наслаждайтесь общением и заводите новые знакомства. Дамы могут рассчитывать на приятные романтические признания.

Весы

Возрастает напряженность в сфере романтических отношений, не исключена ссора с любимым человеком. Особенно опасно обсуждение старых проблем, которые так и не были решены – возвращение к прошлому повлечет за собой град упреков и критики. Постарайтесь больше думать о будущем, смотреть в него с оптимизмом; некоторые планы, возможно, придется изменить, но в целом открывающиеся перспективы не плохи.

Успех в делах ожидает тех, кто способен оставить эмоции в стороне и сосредоточиться на работе. Появляется возможность наладить отношения с руководством и представителями государственных структур. Возможны предложения о сотрудничестве от людей, которых вы давно не видели.

Скорпион

Поддержка членов семьи поможет Скорпионам преодолеть мелкие неприятности, на которые этот день, к сожалению, щедр необыкновенно. Не будьте упрямы: уступки необходимы; в особенности это касается юных влюбленных, которые готовы тратить время на выяснение отношений, но скупятся на проявление нежных чувств. Нежелательна чрезмерная физическая активность в свободное время: возможны травмы.

Рабочие проблемы вы решите без труда, а ваши профессиональные качества наверняка будут замечены и высоко оценены руководством. Финансовая картина благоприятна, даже рискованные сделки принесут прибыль.

Стрелец

Очень хороший день, который характеризуется к тому же высоким жизненным тонусом – а это значит, что Стрельцы смогут достичь любой поставленной цели и играючи справиться с решением повседневных задач. И деловое, и личное общение будет приносить только радость. Природное обаяние поможет вам завязать полезные знакомства, а острая интуиция подскажет, как наладить отношения с близкими.