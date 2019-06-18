Галерея: десятки людей в Нью-Йорке полностью разделись чтобы выразить свое мнение

Несколько десятков человек, чьи обнаженные тела были покрыты разноцветными красками, появились на Таймс сквер, где прошла акция протеста. Люди, пришедшие на главную площадь Большого Яблока выступают против «различий».

Субботнюю акцию организовал боди-арт художник Энди Голуб, который известен необычными боди-арт работами.

Издание Daily Star утверждает, что Голуб организовывал подобный протест в том же месте и несколько лет назад.