Владимир Зеленский впервые показал сына

Вчера, в первый летний день, во всем мире отметили праздник защиты детей. Президент Украины разместил символичное фото со своей семьей на страничке в социальной сети. На фото рядом с Владимиром его смеющаяся супруга Елена Зеленская, дочь Александра и сын Кирилл. Глава семьи и его наследник нанесли на лица специальный аквагрим с рисунками супергероев.

Семья Владимира Зеленского ФОТО: Instagram

«Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться», — написал под фотографией Зеленский.

Под новой публикацией сразу же появились восторженные комментарии подписчиков. «Глядя на эту семью — сердце радуется. Открытость и искренность», «Господин президент, я Вам желаю большого семейного счастья. У Вас замечательная семья, прекрасные детишки и красавица жена», «Такую картинку из жизни предыдущих президентов представить невозможно! С праздником! Чтобы у вас в семье все было хорошо», — комментировали поклонники.