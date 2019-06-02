Вс, 2.06.2019
Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Владимир Зеленский впервые показал сына

Владимир Зеленский впервые показал сына

Владимир Зеленский.

ФОТО: Zumapress/Scanpix

Международный день защиты детей отмечается ежегодно первого июня. Многие звезды в этот день поздравляли подписчиков с праздником. В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына, пишет Стархит.

Вчера, в первый летний день, во всем мире отметили праздник защиты детей. Президент Украины разместил символичное фото со своей семьей на страничке в социальной сети. На фото рядом с Владимиром его смеющаяся супруга Елена Зеленская, дочь Александра и сын Кирилл. Глава семьи и его наследник нанесли на лица специальный аквагрим с рисунками супергероев.

Семья Владимира Зеленского

ФОТО: Instagram

 «Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться», — написал под фотографией Зеленский.

Под новой публикацией сразу же появились восторженные комментарии подписчиков. «Глядя на эту семью — сердце радуется. Открытость и искренность», «Господин президент, я Вам желаю большого семейного счастья. У Вас замечательная семья, прекрасные детишки и красавица жена», «Такую картинку из жизни предыдущих президентов представить невозможно! С праздником! Чтобы у вас в семье все было хорошо», — комментировали поклонники.

Стоит отметить, что это первое фото Зеленского с сыном Кириллом, которое тот решил опубликовать в Сети. Ранее мужчина предпочитал скрывать наследника, несмотря на активность в микроблоге. Глава страны регулярно делится фотографиями и рассказывает, как проводит свои будни.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ