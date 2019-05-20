Пн, 20.05.2019
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Рэпер Desiigner выступит в Таллинне
Уже на этой неделе!

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Pärnu, 16.08.2018 Weekend Festival 2018, 1. päev. Weekend Festival Baltic takes place Thursday, August 16 - Saturday, August 18, 2018 at Pärnu Beach in Pärnu, Estonia. First day. Foto: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

26 мая в столичном Rock Cafe выступит американский рэпер Desiigner.

Все знают сингл «Panda»! Это трек взорвал хип-хоп сообщество и быстро собрал более миллиарда просмотров/прослушиваний на yuotube. Невозможно устоять под качающий ритм «Panda»! Он был везде – в проезжающих машинах, модных ночных клубах, на пляжных вечеринках.

Автор хита - американский рэпер Сидни Ройел Селби-третий, более известный под псевдонимом Desiigner. Начав свою музыкальную карьеру в 2014 году, он получил известность в 2015 году с выходом своего дебютного сингла «Panda», поднявшегося на первую строчку чарта Billboard Hot 100 и ставшего популярным в ряде стран.

В феврале 2016 года было объявлено, что Desiigner подписал контракт с созданным Канье Уэстом лейблом GOOD Music. В июне того же года журнал XXL[en] поместил его в свой ежегодный список лучших новых хип-хоп-исполнителей Freshman Class. И это не конец истории! Desiigner – это вершина хип-хопа! Имя, которое стало уже нарицательным!

ФОТО: Промо

Встречайте 26 мая на сцене RockCafe – Desiigner в рамках своего мирового тура! Скидка на билеты только на странице Piletilevi до 24 мая. Кодовое слово: SUPER

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