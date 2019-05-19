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«Я вам такая больше нравлюсь?»: Волочкова перевоплотилась в мужчину

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Балерина опубликовала в Instagram новый ролик, в котором решила повеселить своих подписчиков.

Анастасия Волочкова не перестает удивлять публику. Поклонники привыкли в ней видеть женственную, грациозную балерину, однако 18 мая звезда «перевоплотилась» в мужчину, в образе которого обратилась к подписчикам в Instagram.

Очевидно, артистка решила пошутить над своими фанатами и при помощи специального видеоредактора добилась сходства с представителем противоположного пола. На ее лице появились усы, а черты стали более грубыми, рассказывает Пятый канал.

В своем ролике Волочкова сообщила, что вернулась с Мальдив, где отдыхала некоторое время. Она отметила, что этот курорт меняет людей, а в завершение обратилась к поклонникам с ироничным вопросом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

«Я вам такая больше нравлюсь, чем в купальниках на Мальдивах в шпагате? Так лучше, да?» — поинтересовалась светская львица.

Впрочем, узнать, какую реакцию вызвало видео у пользователей, не удастся. Балерина не стала рисковать и ограничила возможность комментирования публикации.

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