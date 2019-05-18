Варнава смутила подписчиков вульгарной позой на фото

Звезда юмористического шоу Comedy Women Екатерина Варнава любит веселить публику не только на сцене, но и в соцсетях. Так, на ее личной странице «Инстаграма» появилась серия двусмысленных снимков. Об этом сообщает Рамблер.
«В ожидании прекрасного…», — лаконично подписала пост Екатерина.
В кадре 34-летняя артистка позирует на пестром ковре, прислонив голову к белому креслу и широко раздвинув поднятые вверх ноги в туфлях на высоком каблуке.
Что хотела сказать этими фото актриса, так и осталось загадкой. В комментариях одни посмеялись вместе с ней, другие сравнили с Анастасией Волочковой и пристыдили за «пошлость».