Сб, 18.05.2019
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Варнава смутила подписчиков вульгарной позой на фото

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Екатерина Варнава

ФОТО: Instagram

Звезда юмористического шоу Comedy Women Екатерина Варнава любит веселить публику не только на сцене, но и в соцсетях. Так, на ее личной странице «Инстаграма» появилась серия двусмысленных снимков. Об этом сообщает Рамблер.

«В ожидании прекрасного…», — лаконично подписала пост Екатерина.

В кадре 34-летняя артистка позирует на пестром ковре, прислонив голову к белому креслу и широко раздвинув поднятые вверх ноги в туфлях на высоком каблуке.

Что хотела сказать этими фото актриса, так и осталось загадкой. В комментариях одни посмеялись вместе с ней, другие сравнили с Анастасией Волочковой и пристыдили за «пошлость». 

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