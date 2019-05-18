Варнава смутила подписчиков вульгарной позой на фото

В кадре 34-летняя артистка позирует на пестром ковре, прислонив голову к белому креслу и широко раздвинув поднятые вверх ноги в туфлях на высоком каблуке.

Что хотела сказать этими фото актриса, так и осталось загадкой. В комментариях одни посмеялись вместе с ней, другие сравнили с Анастасией Волочковой и пристыдили за «пошлость».