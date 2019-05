Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка

Prince Harry, Duke of Sussex, and Meghan Markle, Duchess of Sussex, present their baby son to the World at Windsor Castle, Windsor, Berkshire, UK, on the 8th May 2019. Picture by Dominic Lipinski/WPA-Pool//GEORGEROGERS_ROGERS768/1905081610/Credit:Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA/1905081613

ФОТО: Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA / Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA