Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка

Вот уже несколько дней весь мир обсуждает рождение нового королевского наследника. Только вчера стало известно имя малыша — Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, а Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке. Инсайдеры подтвердили, что супруги всегда мечтали о большой семье. Именно поэтому герцогиня Сассекская не собирается откладывать новую беременность. «Меган уже начала говорить про еще одного ребенка», — заявил источник, близкий к паре.

Сейчас влюбленные проживают в огромном доме Фрогмор-коттедж в предместьях Лондона. Маркл в восторге от того, что особняк расположен в тихом районе, где ее семью не беспокоят журналисты и фанаты.