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Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка

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Prince Harry, Duke of Sussex, and Meghan Markle, Duchess of Sussex, present their baby son to the World at Windsor Castle, Windsor, Berkshire, UK, on the 8th May 2019. Picture by Dominic Lipinski/WPA-Pool//GEORGEROGERS_ROGERS768/1905081610/Credit:Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA/1905081613

ФОТО: Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA / Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA

Меган Маркл и принц Гарри уже задумываются о втором ребенке. И бывшая актриса, и ее избранник всегда мечтали о большой семье. По мнению инсайдеров, герцогиня Сассекская может снова уйти в декрет уже в следующем году.

Вот уже несколько дней весь мир обсуждает рождение нового королевского наследника. Только вчера стало известно имя малыша — Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, а Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке. Инсайдеры подтвердили, что супруги всегда мечтали о большой семье. Именно поэтому герцогиня Сассекская не собирается откладывать новую беременность. «Меган уже начала говорить про еще одного ребенка», — заявил источник, близкий к паре.

Сейчас влюбленные проживают в огромном доме Фрогмор-коттедж в предместьях Лондона. Маркл в восторге от того, что особняк расположен в тихом районе, где ее семью не беспокоят журналисты и фанаты.

«Там так много места, что они могут гулять с ребенком и собаками, при этом не чувствовать, что за ними кто-то наблюдает. Вот что важно! Меган там так счастлива по сравнению с Кенсингтонским дворцом. Это как день и ночь», — подчеркнул инсайдер.

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