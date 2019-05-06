Видео и фото: герцоги Сассекские сообщили о рождении первенца в Instagram. Британия и весь мир гуляют!
Как уточняется, мама и новорожденный здоровы и чувствуют себя хорошо.
Как ранее писал Лайф, роды у Маркл начались утром 6 мая. Во время появления сына на свет ее супруг — принц Гарри — находился рядом.
Меган Маркл и принц Гарри поблагодарили общественность за поддержку. Имя первенца пары пока не сообщается.
На видео принц Гарри выглядит взволнованным и счастливым. По его словам, он восхищен и поражен в принципе способностью любой женщины дарить новую жизнь.
«То, что делают женщины — это выше моего понимания! Я так бесконечно горжусь своей женой! Я как любой отец скажу — мой ребенок абсолютно невероятный», — отметил он.
Принц Гарри добавил, что они продолжают выбирать малышу имя, который стал седьмым претендентом на британский трон.