Омолодившуюся Пугачеву увезли в неизвестном направлении

Помолодевшую Аллу Пугачеву показал в Instagram супруг Примадонны. Максим Галкин поздравил всех поклонников с Первомаем. Где отдыхает звездное семейство, шоумен не пишет, однако не скупится на фотографии.

"Поздравляем с Первомаем! Обнимаем! Обнимаем!", – подписал Галкин новый снимок с девушкой, очень похожей на Аллу Пугачеву. Фанаты присмотрелись, узнали звезду и поняли: время над Примадонной не властно.

"Алла Борисовна день ото дня все красивее и красивее! Вот что значит когда рядом достойный мужчина!!!", "Шикарно выглядит Алла Пугачева!", "По-моему над нею время не подвластно. Хорошо выглядит", – сыплют комплиментами комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Похвалили подписчики и прическу Примадонны – отметив, что прямые волосы и челка артистке очень идут.