Неужели Кристофер Нолан? Летом в Эстонии будут снимать голливудский фильм

«Allfilm готовится к съемкам масштабного фильма. Мы ждем, что в них примут участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Более подробную информацию дадим через какое-то время», – сказал представитель Allfilmi Мадис Тюйр.

Для участия в съемках можно написать по адресу э-почты casting@allfilm.ee до 16 мая. В письме укажите номер телефона и приложите свои свежие снимки, передает Kultuur.

Логотип киностудии ФОТО: Warner Bros.

По информации портала Elu24, речь идет о новом произведении топового кинорежиссера Кристофера Нолана, который, по слухам, этой весной уже посетил Таллинн и был замечен в отеле Hilton. Впрочем, в телефонной беседе с репортером Elu24 представители Allfilm эту информацию не опровергли, но и не подтвердили, а лишь уклончиво ушли от ответа.

Режиссер Кристофер Нолан, актриса Эллен Пейдж, Леонардо ДиКаприо и Марион Котийяр. ФОТО: AP/Scanpix