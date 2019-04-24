Бритни Спирс прокомментировала новости о насильственном лечении в психбольнице

«Все хорошо. Моя семья испытала много стресса и беспокойства за последнее время, поэтому мне нужно время, чтобы разобраться со всем. Но не переживайте, я очень скоро вернусь», — сказала исполнительница.

В подписи под видео она призналась, что вокруг нее ходит много слухов, а ее родственникам угрожают смертью. Она назвала поразительной любовь и преданность фанатов, но пояснила, что ей «нужно немного уединения, чтобы справиться со всеми сложностями, которые преподносит жизнь».