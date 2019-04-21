«Уже родила!» Четыре причины, почему фанаты уверены, что Меган Маркл стала матерью

Поклонники британской королевской семьи считают дни до того, как принц Гарри и Меган Маркл объявят, что стали родителями. Многие опасаются, что произойдет это нескоро, поскольку, согласно последней информации, герцогиня собирается какое-то время скрывать факт появления своего ребенка на свет. Неудивительно, что на фоне всеобщего волнения возникают конспирологические теории.

Так, издание The Sun на днях опубликовало четыре причины, которые заставляют поклонников думать, что Меган уже стала мамой.

Странное заявление в Instagram

Не так давно у герцога и герцогини Сассекских появился свой официальный Instagram. Кто его ведет, неизвестно, однако некоторые интернет-пользователи предполагают, что Меган Маркл лично пишет посты для микроблога, и даже приводят этому довольно убедительные доказательства. Впрочем, дело не в этом. На днях в аккаунте был опубликован пост, в котором было сказано буквально следующее: «От лица герцога и герцогини Сассекских (а также малыша Сассекса) мы благодарим вас».

Эта формулировка насторожила фолловеров. Впрочем, подозрения интернет-пользователей не беспочвенны — может, супруги и правда стали родителями, но скрывают это, чтобы не испортить королеве праздник. 21 апреля Елизавете II исполнится 92 года.

Визажист Меган сейчас находится в Лондоне

Дэниэл Мартин — близкий друг Меган Маркл и ее любимый визажист. Он готовил герцогиню к свадьбе и к роскошной вечеринке baby shower в Нью-Йорке. Недавно мастер опубликовал инстаграм-историю, которая давала понять, что он недалеко от резиденции Сассексов. Репортеры уверены, что Мартин вполне мог навещать супругов, чтобы подготовить Меган к первой фотосессии с младенцем.

Сроки подходят

В последний раз Меган Маркл появилась на публике 19 марта. Тогда герцогиня приехала к посольству Новой Зеландии, чтобы почтить память погибших в теракте. То есть формально декретный отпуск герцогини начался 20 марта. Обычно королевские особы берут его за 30 дней до родов. Этот срок как раз уже вышел.

Исчезновение Гарри