Грусть после секса: почему люди часто расстраиваются после занятий любовью?

"Посткоитальный блюз", "грусть после секса", "постсексуальная дисфория" - как ни назови, а больше половины людей хотя бы раз испытывали чувство грусти, злости или обиды после секса, а также нехватку объятий, пишет Mport.ua.

Это явление совершенно не зависит от того, как прошел половой акт, какие отношения между партнерами.

Некоторые описывают "грусть после секса" как "тревогу, раздражение или даже желание поспорить/поссориться с партнером".

Ученые опрашивали мужчин и женщин, выяснив, что среди них 4% испытывают подобные ощущения после каждого полового акта.

Оказывается, все дело в эмоциональном напряжении, перегрузке. Также некоторые из опрошенных ранее подвергались сексуальному насилию.