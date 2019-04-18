Фото: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Лера Кудрявцева счастлива в браке со спортсменом Игорем Макаровым уже шесть лет. В августе 2018-го у пары появился долгожданный ребенок. Событие до сих пор обсуждают поклонники, не верящие, что ведущая родила сама, не прибегая к услугам суррогатной матери. Подобные комментарии стали одной из причин, по которой Лера решила не распространяться о деталях личной жизни.