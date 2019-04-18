Фото: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Прошлым летом звезда российского телевидения родила дочь Машу. Лера Кудрявцева не планировала делиться фотографиями ребенка, считая нужным подождать, когда малышка подрастет. Теперь ведущая изменила решение и показала снимок восьмимесячной малышки.
Лера Кудрявцева счастлива в браке со спортсменом Игорем Макаровым уже шесть лет. В августе 2018-го у пары появился долгожданный ребенок. Событие до сих пор обсуждают поклонники, не верящие, что ведущая родила сама, не прибегая к услугам суррогатной матери. Подобные комментарии стали одной из причин, по которой Лера решила не распространяться о деталях личной жизни.
Кудрявцева заявляла, что пока не станет показывать Машу, не желая привлекать к девочке лишнее внимание. По мнению ведущей, ее дочь не должны обсуждать незнакомые люди.
47-летняя Лера проводит много времени с дочкой, постоянно фотографируя ее на телефон. Вчера телеведущая нарушила собственное правило и опубликовала снимок ребенка в микроблоге. Камера запечатлела малышку, сидящую в коляске. Но ее лицо звезда телевидения все же предпочла закрыть смайлом.