Чт, 4.04.2019
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  • У-ла-ла! 15-летняя дочь Олега Газманова растет знойной красоткой

У-ла-ла! 15-летняя дочь Олега Газманова растет знойной красоткой

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ФОТО: Instagram

«Чужие дети быстро растут», — гласит старая истина. Недавно интернет-пользователи еще раз убедились в правдивости этого выражения, увидев новую фотосессию юной Марианны Газмановой, пишет Woman.

Марианна довольно неактивно ведет свои социальные сети — на ее странице в Instagram почти год не появлялось свежих фотографий.  Впрочем, на днях дочь звезды порадовала фолловеров целой серией новых снимков.

Интернет-пользователи и раньше восторгались внешностью девушки, но в этот раз Марианна произвела настоящий фурор в Сети. За прошедший год из прелестной девочки Газманова превратилась в настоящую красотку.  «Неужели ей действительно 15 лет?» — вопрошают многочисленные подписчики дочери певца.

Благодаря новой фотосессии заметно увеличилось число поклонников Марианны. Пользователи Сети буквально засыпали комментарии к снимкам комплиментами.

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