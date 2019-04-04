У-ла-ла! 15-летняя дочь Олега Газманова растет знойной красоткой

Марианна довольно неактивно ведет свои социальные сети — на ее странице в Instagram почти год не появлялось свежих фотографий. Впрочем, на днях дочь звезды порадовала фолловеров целой серией новых снимков.

Интернет-пользователи и раньше восторгались внешностью девушки, но в этот раз Марианна произвела настоящий фурор в Сети. За прошедший год из прелестной девочки Газманова превратилась в настоящую красотку. «Неужели ей действительно 15 лет?» — вопрошают многочисленные подписчики дочери певца.