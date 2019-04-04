У-ла-ла! 15-летняя дочь Олега Газманова растет знойной красоткой

«Чужие дети быстро растут», — гласит старая истина. Недавно интернет-пользователи еще раз убедились в правдивости этого выражения, увидев новую фотосессию юной Марианны Газмановой, пишет Woman.
Марианна довольно неактивно ведет свои социальные сети — на ее странице в Instagram почти год не появлялось свежих фотографий. Впрочем, на днях дочь звезды порадовала фолловеров целой серией новых снимков.
Интернет-пользователи и раньше восторгались внешностью девушки, но в этот раз Марианна произвела настоящий фурор в Сети. За прошедший год из прелестной девочки Газманова превратилась в настоящую красотку. «Неужели ей действительно 15 лет?» — вопрошают многочисленные подписчики дочери певца.
Благодаря новой фотосессии заметно увеличилось число поклонников Марианны. Пользователи Сети буквально засыпали комментарии к снимкам комплиментами.