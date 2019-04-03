«Случилось чудо». Любовница Петросяна встретила весну, кардинально сменив имидж

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Удивление фанатов легко объяснимо — Татьяне часто в Сети высказывали претензии по поводу её внешности, стиля одежды и отказа пользоваться косметикой. Но женщина всегда отстаивала свою точку зрения и меняться не собиралась, а тут вдруг такой резкий поворот.

Татьяна рассказала, что находится в телецентре "Останкино", а над образом постарались профессиональные парикмахеры, стилисты и визажисты. Оказывается, она принимала участие в съёмках программы "Модный приговор", для которого её и преобразили.