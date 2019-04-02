Леонтьев обнародовал фото неузнаваемой Вайкуле

31 марта Лайма Вайкуле отметила круглую дату. Одной из самых стильных и самобытных артисток отечественной эстрады исполнилось 65 лет. А кто даст?!

Лайма неизменно высоко держит планку: ухоженная, харизматичная, рафинированная артистка много лет радует многочисленных поклонников своим творчеством. Ее шоу – это всегда выверенное до мелочей полноценное представление. Галерея ЗДЕСЬ!

Вайкуле получила множество поздравлений с юбилеем. Не остался в стороне и ее коллега Валерий Леонтьев. Много лет назад они дуэтом исполнили песню «Вернисаж», которую до сих пор зрители просто обожают. «Дорогая Лайма! Поздравляю с твоим днем! На вернисаже, вне вернисажа – просто всегда будь! И свети! Люблю 24/7!» – написал Валерий Леонтьев на своей официальной страничке в Instagram.