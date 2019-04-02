Леонтьев обнародовал фото неузнаваемой Вайкуле

Стильно уложенные светлые волосы являются визитной карточкой Лаймы Вайкуле. Однако ее коллега Валерий Леонтьев, обнародовал фотографию, на которой артистка предстала в неожиданном виде. Многие просто не узнали певицу.
31 марта Лайма Вайкуле отметила круглую дату. Одной из самых стильных и самобытных артисток отечественной эстрады исполнилось 65 лет. А кто даст?!
Лайма неизменно высоко держит планку: ухоженная, харизматичная, рафинированная артистка много лет радует многочисленных поклонников своим творчеством. Ее шоу – это всегда выверенное до мелочей полноценное представление. Галерея ЗДЕСЬ!
Вайкуле получила множество поздравлений с юбилеем. Не остался в стороне и ее коллега Валерий Леонтьев. Много лет назад они дуэтом исполнили песню «Вернисаж», которую до сих пор зрители просто обожают. «Дорогая Лайма! Поздравляю с твоим днем! На вернисаже, вне вернисажа – просто всегда будь! И свети! Люблю 24/7!» – написал Валерий Леонтьев на своей официальной страничке в Instagram.
Однако одной публикацией Леонтьев не ограничился. Он выложил архивное фото, на котором запечатлен с Игорем Крутым, Львом Лещенко, Владимиром Винокуром и Лаймой Вайкуле. Вот только последнюю на снимке практически невозможно узнать. Дело в том, что артистка на фотографии – с темными волосами. Судя по комментариям, подписчикам все же ближе образ Лаймы Вайкуле – блондинки.