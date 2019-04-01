Максим Галкин не может избавиться от лишнего веса

«Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке. С животиком пора что-то делать», — юморист довольно критично относится к себе. Галкин не скрывает, что любит вкусно и обильно поесть, часто шоумен жалуется на отсутствие времени на спорт. Неудивительно, что при таком раскладе у Максима то и дело возникают проблемы с лишним весом. «Как перестать жрать?» — актуальным вопросом в преддверии пляжного сезона он задался накануне, оценивая фигуру.

Максим признался, что не может контролировать себя при виде еды. «Посмотрю в зеркало — хочу сразу сесть на диету. Посмотрю на бутерброд — хочу съесть, — пожаловался юморист. — Прячу бутерброд — через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы — мечтаю о прессе. На Пост не похоже, на диету тоже. Думаю, — главное, начать».

«Когда? Конечно, завтра, ведь будет понедельник, — продолжил он. — Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник».

На проблему Максима отреагировали звездные коллеги. «Вот и меня интересует этот вопрос: как перестать жрать хотя бы углеводы?» — поинтересовалась Лера Кудрявцева, которая, по мнению многих, лукавит, ведь молодая мама вряд ли страдает от лишнего веса. «Влюбиться! — посоветовал Влад Топалов. — Это всегда самый сильный стимул, но в нашем с тобой случае, это не вариант. Остается: слова жены «ты жирный» или жена, листающая красивых мужиков в Instagram».