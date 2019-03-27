Собираешься в отпуск? Эксперты назвали лучшие города и страны для путешествий в 2019 году

На первое место среди 25 лучших направлений попал Лондон, на второе — Париж, а на третье — Рим. В десятку также вошли греческий остров Крит, Бали, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай. Украинских городов в рейтинге не оказалось.

Направления выбирались с помощью алгоритма, который анализирует миллионы отзывов пользователей, рейтингов отелей, ресторанов и достопримечательностей.

Лучшие направления для путешествий в 2019 году по версии TripAdvisor:

Лондон (Великобритания)

ФОТО: ROB STOTHARD/AFP

Париж (Франция)

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Рим (Италия)

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Крит (Греция)

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Бали (Индонезия)

ФОТО: SCANPIX

Пхукет (Таиланд)

ФОТО: Pavel Lvov / Sputnik

Барселона (Испания)

ФОТО: Jaroslav Frank / PantherMedia / Jaroslav Frank

Стамбул (Турция)

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Марракеш (Марокко)

ФОТО: Ezequiel Scagnetti

Дубай (ОАЭ)

Дубай. Фото иллюстративное. ФОТО: Reuters / Scanpix