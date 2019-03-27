Собираешься в отпуск? Эксперты назвали лучшие города и страны для путешествий в 2019 году

Онлайн-сервис TripAdvisor составил рейтинг ТОП-25 лучших туристических направлений мира на основе впечатлений путешественников. Полный список Travellers' Choice опубликован на официальном сайте сервиса.
На первое место среди 25 лучших направлений попал Лондон, на второе — Париж, а на третье — Рим. В десятку также вошли греческий остров Крит, Бали, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай. Украинских городов в рейтинге не оказалось.
Направления выбирались с помощью алгоритма, который анализирует миллионы отзывов пользователей, рейтингов отелей, ресторанов и достопримечательностей.
Лучшие направления для путешествий в 2019 году по версии TripAdvisor:
Лондон (Великобритания)
Париж (Франция)
Рим (Италия)
Крит (Греция)
Бали (Индонезия)
Пхукет (Таиланд)
Барселона (Испания)
Стамбул (Турция)
Марракеш (Марокко)
Дубай (ОАЭ)
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