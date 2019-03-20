Ср, 20.03.2019
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  • Пять горячих фото: Эмили Ратаковски показала, как нужно рекламировать свою новую коллекцию

Пять горячих фото: Эмили Ратаковски показала, как нужно рекламировать свою новую коллекцию
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Эмили Ратаковски выпустила новую коллекцию одежды для сна и не только. 

Inamorata - бренд одежды, который запустила модель Эмили Ратаковски, набирает популярность. Сначала Эмили разрабатывала лишь коллекции купальников, но недавно она выпустила линию нижнего белья, а теперь - и одежды для сна. При этом, сама модель уверяет: носить ее вещи можно и за пределами спальни, пишет Elle.

Например, кружевное (или классическое молочное из хлопка) боди можно надевать под смокинг и с джинсами с высокой талией, а кроп-топы - с брюками-палаццо.

Смотри фото!

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