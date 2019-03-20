Пять горячих фото: Эмили Ратаковски показала, как нужно рекламировать свою новую коллекцию
Эмили Ратаковски выпустила новую коллекцию одежды для сна и не только.
Inamorata - бренд одежды, который запустила модель Эмили Ратаковски, набирает популярность. Сначала Эмили разрабатывала лишь коллекции купальников, но недавно она выпустила линию нижнего белья, а теперь - и одежды для сна. При этом, сама модель уверяет: носить ее вещи можно и за пределами спальни, пишет Elle.
Например, кружевное (или классическое молочное из хлопка) боди можно надевать под смокинг и с джинсами с высокой талией, а кроп-топы - с брюками-палаццо.
Смотри фото!