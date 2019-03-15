Гороскоп на 15 марта: не бойтесь потерять тех, кто не побоялся потерять вас

Овен

Творческим людям этот день предоставит немало шансов отличиться. Правда, премии, награды и прочие лавры сейчас маловероятны, зато вы будете на подъеме, сумеете создать нечто в самом деле серьезное. Трудитесь в тишине и спокойствии: очень скоро все это принесет прекрасные дивиденды.

Телец

Сегодня Тельцы вряд ли усидят на месте. Вероятно, им захочется что-то поменять в привычном укладе жизни: сделать ремонт, переехать на новую квартиру. Если же перечисленные желания утопичны, то переставьте хотя бы мебель.

Близнецы

Сегодня чувства многих Близнецов будут проверяться на прочность. Возможно, у вашего избранника или избранницы серьезные намерения, а может быть, он или она считают вас игрушкой в своих руках. Не советуем делать скоропалительных выводов. Ваша свобода кончается там, где начинается свобода другого.

Рак

День любви, прощения, покаяния, подведения итогов. Болезнь этого дня - следствие духовных терзаний. Хотите задобрить судьбу? Сделайте какое-нибудь доброе дело совершенно безвозмездно - и вы получите очки в счет будущих побед.

Лев

Не исключено, что вы откроете в себе целительские способности и научитесь не только регулировать деятельность собственного организма, но и помогать другим. Особенно тщательно выбирайте эскулапа, которому собираетесь доверить свое здоровье, и перепроверяйте поставленные диагнозы.

Дева

Многим Девам предстоят разнообразные путешествия. Некоторые могут столкнуться с удивительными явлениями и фактами. Вероятны вещие сны. Словом, некий мистический флер окутает каждого представителя этого знака. И жить вам станет куда интереснее.

Весы

Судьба предлагает вам пройти испытание на устойчивость физическую, психологическую и моральную. А когда все наладится, вам снова придется взять на себя привычный груз проблем родственников и друзей. Ведь без вашей помощи им действительно не обойтись.

Скорпион

Сегодня резко активизируются игроки, брачные аферисты и прочие любители приключений. Они могут ввести в заблуждение многих Скорпионов. Главное - не принимать скоропалительных решений и гнать тех, кто сулит вам легкие деньги.

Стрелец

Вероятно, что от партнеров многое будет зависеть в вашей карьере. Вам не следует обращать внимание на сплетни и завистливый шепот за спиной. Общайтесь со всеми ровно, не отдавая кому-либо предпочтение, и сбережете свою репутацию.

Козерог

День отдыха, отказа от всего ненужного, временного. Чтобы избежать всевозможных обострений, снижения иммунитета и прочих неприятностей, расслабьтесь. Дав себе возможность своевременно восстановиться, вы избежите серьезных проблем.

Водолей

День благоприятствует семейным отношениям. Водолеи могут почувствовать себя нужными, востребованными и незаменимыми. День будет удачным в том случае, если с вами рядом окажется один-единственный, но бесконечно дорогой вашему сердцу человек.

Рыбы