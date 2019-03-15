Гороскоп на 15 марта: не бойтесь потерять тех, кто не побоялся потерять вас

Звезды от Vedmochka.net говорят, что на небе растущая Луна в Раке. Опасный день для отношений с возлюбленным, сегодня могут настигнуть разочарования и неприятные ситуации. Но даже после сильного дождя светит яркое солнце, не забывайте об этом. Все к лучшему, будьте уверены.
Овен
Творческим людям этот день предоставит немало шансов отличиться. Правда, премии, награды и прочие лавры сейчас маловероятны, зато вы будете на подъеме, сумеете создать нечто в самом деле серьезное. Трудитесь в тишине и спокойствии: очень скоро все это принесет прекрасные дивиденды.
Телец
Сегодня Тельцы вряд ли усидят на месте. Вероятно, им захочется что-то поменять в привычном укладе жизни: сделать ремонт, переехать на новую квартиру. Если же перечисленные желания утопичны, то переставьте хотя бы мебель.
Близнецы
Сегодня чувства многих Близнецов будут проверяться на прочность. Возможно, у вашего избранника или избранницы серьезные намерения, а может быть, он или она считают вас игрушкой в своих руках. Не советуем делать скоропалительных выводов. Ваша свобода кончается там, где начинается свобода другого.
Рак
День любви, прощения, покаяния, подведения итогов. Болезнь этого дня - следствие духовных терзаний. Хотите задобрить судьбу? Сделайте какое-нибудь доброе дело совершенно безвозмездно - и вы получите очки в счет будущих побед.
Лев
Не исключено, что вы откроете в себе целительские способности и научитесь не только регулировать деятельность собственного организма, но и помогать другим. Особенно тщательно выбирайте эскулапа, которому собираетесь доверить свое здоровье, и перепроверяйте поставленные диагнозы.
Дева
Многим Девам предстоят разнообразные путешествия. Некоторые могут столкнуться с удивительными явлениями и фактами. Вероятны вещие сны. Словом, некий мистический флер окутает каждого представителя этого знака. И жить вам станет куда интереснее.
Весы
Судьба предлагает вам пройти испытание на устойчивость физическую, психологическую и моральную. А когда все наладится, вам снова придется взять на себя привычный груз проблем родственников и друзей. Ведь без вашей помощи им действительно не обойтись.
Скорпион
Сегодня резко активизируются игроки, брачные аферисты и прочие любители приключений. Они могут ввести в заблуждение многих Скорпионов. Главное - не принимать скоропалительных решений и гнать тех, кто сулит вам легкие деньги.
Стрелец
Вероятно, что от партнеров многое будет зависеть в вашей карьере. Вам не следует обращать внимание на сплетни и завистливый шепот за спиной. Общайтесь со всеми ровно, не отдавая кому-либо предпочтение, и сбережете свою репутацию.
Козерог
День отдыха, отказа от всего ненужного, временного. Чтобы избежать всевозможных обострений, снижения иммунитета и прочих неприятностей, расслабьтесь. Дав себе возможность своевременно восстановиться, вы избежите серьезных проблем.
Водолей
День благоприятствует семейным отношениям. Водолеи могут почувствовать себя нужными, востребованными и незаменимыми. День будет удачным в том случае, если с вами рядом окажется один-единственный, но бесконечно дорогой вашему сердцу человек.
Рыбы
Вероятно, что сегодня отношения с родственниками и членами семьи упрочатся, их успехи порадуют вас. Особенно удачно будет складываться жизнь у ваших детей. Если у вас имеются враги, недоброжелатели, которые мешали вам жить, можете успокоиться - в ближайшее время они вам не навредят.