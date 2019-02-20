Ср, 20.02.2019
Галерея: смотри, какие красотки собрались на препати Simple Session в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Сколько?! Кристина Асмус назвала свой вес и призналась, что постоянно голодает

Сколько?! Кристина Асмус назвала свой вес и призналась, что постоянно голодает

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

На днях 30-летняя Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram интересными фактами о себе. Знаменитость призналась, что обожает фастфуд, но балует себя им крайне редко. 

В конце января актриса порадовала фолловеров в Instagram порцией пляжных снимков, сделанных на Мальдивах. У знаменитости прекрасная фигура, поэтому и открытые, и закрытые купальники сидят на ней идеально.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

19 февраля звезда сериала «Интерны» рассказала, какой ценой дается ей эта стройность. Кристина Асмус удивила фанатов, сообщив, что обожает фастфуд. Пользователи Сети не поверили жене Гарика Харламова и стали расспрашивать, как же ей удается оставаться такой худой. Оказалось, что актриса в действительности соблюдает жесткий режим.

«Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко. Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю... А комфортно мне именно в весе 45-46 кг», — ответила Кристина одной из подписчиц (орфография и пунктуация автора сохранены)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

Кристина Асмус призналась, что старается держать вес на отметке 45 килограммов Смотреть галерею Поклонники решили, что Асмус все же кокетничала, ведь по ней и не скажешь, что она может быстро набирать лишние килограммы. Кстати, некоторые фолловеры посоветовали актрисе немного поправиться, посчитав ее вес слишком недостаточным для ее роста в 164 сантиметра.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ