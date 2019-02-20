Сколько?! Кристина Асмус назвала свой вес и призналась, что постоянно голодает

В конце января актриса порадовала фолловеров в Instagram порцией пляжных снимков, сделанных на Мальдивах. У знаменитости прекрасная фигура, поэтому и открытые, и закрытые купальники сидят на ней идеально.

19 февраля звезда сериала «Интерны» рассказала, какой ценой дается ей эта стройность. Кристина Асмус удивила фанатов, сообщив, что обожает фастфуд. Пользователи Сети не поверили жене Гарика Харламова и стали расспрашивать, как же ей удается оставаться такой худой. Оказалось, что актриса в действительности соблюдает жесткий режим.

«Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко. Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю... А комфортно мне именно в весе 45-46 кг», — ответила Кристина одной из подписчиц (орфография и пунктуация автора сохранены).