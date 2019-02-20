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Такой обычай! Меган Маркл устроила вечеринку накануне родов

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Меган приехала в Нью-Йорк.

ФОТО: Kristin Callahan / ZUMAPRESS.com

На днях герцогиня Сассекская устроила вечеринку в честь скорого появления на свет первенца, на которую пригласила многих знаменитостей.  

Меган Маркл впервые станет матрью через несколько недель. На днях герцогиня Сассекская отправилась в Нью-Йорк, чтобы устроить вечеринку в честь приближающегося рождения первенца. Об этом сообщает портал Radar Online.

Меган собрала звездных подруг, среди которых, по информации издания, были Натали Портман, Эбигейл Спенсер и Джессика Малруни, с которой герцогиня дружит уже несколько лет. Кроме того, после мероприятия герцогиня встретилась с Сереной Уильямс — со звездой тенниса она поддерживает теплые отношения с 2010-го.

Меган приехала в Нью-Йорк.

ФОТО: Kristin Callahan / ZUMAPRESS.com

Напомним, появление на свет ребенка Меган Маркл и принца Гарри ожидается в апреле.  

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