Такой обычай! Меган Маркл устроила вечеринку накануне родов

Меган Маркл впервые станет матрью через несколько недель. На днях герцогиня Сассекская отправилась в Нью-Йорк, чтобы устроить вечеринку в честь приближающегося рождения первенца. Об этом сообщает портал Radar Online.

Меган собрала звездных подруг, среди которых, по информации издания, были Натали Портман, Эбигейл Спенсер и Джессика Малруни, с которой герцогиня дружит уже несколько лет. Кроме того, после мероприятия герцогиня встретилась с Сереной Уильямс — со звездой тенниса она поддерживает теплые отношения с 2010-го.