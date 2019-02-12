Когда умирает любовь у каждого из знаков Зодиака

Овен (21.04-19.04)

Как правило, вы перестаете испытывать чувства к своему партнеру, когда отношения становятся для вас слишком обременительными. Овны привыкли мчать по скоростной полосе жизни. Поэтому таким людям хочется быть с тем, кто сможет от них не отставать. А тот, кто их сдерживает, может не рассчитывать на продолжительные романтические отношения, пишет Cluber.

Телец (20.04-21.05)

В мире сложно найти человека, более преданного чем Телец. Когда кому-то удается завоевать ваше доверие, вы будете защищать этого человека до последнего вздоха. Но стоит ему предать вас, и все кончено. После этого вам больше не захочется иметь с ним ничего общего.

Близнецы (22.05-21.06)

Рутина и предсказуемость вызывают у вас аллергию. Вы относитесь к числу тех людей, которые находятся в постоянном поиске стимула и которым очень просто наскучить. Вот почему ваши чувства к партнеру, который перестает вас удивлять, очень быстро угасают. Близнецы ненавидят находиться в отношениях с теми, кто становится слишком предсказуемым и скучным.

Рак (22.06-22.07)

Любовь Раков заканчивается там, где к ним приходит осознание бесчувственности и подлости их партнера. За заботливость и теплоту чувств Раков часто называют людьми с золотым сердцем. Вы добры по отношению ко всем вокруг и не потерпите общения с грубыми и злыми личностями. А больше всего вас раздражают эгоисты.

Лев (23.07-22.08)

Львы — очень самовлюбленные и эгоистичные люди. Но это вовсе не означает, что вам чужды добрые намерения. Как и все остальные знаки Зодиака, вам тоже хочется быть хорошим по отношению к окружающим. Как правило, Львы быстро остывают в своих чувствах, если видят, что партнер приносит в их жизнь только негативные вибрации. Они терпеть не могут, когда близкие им люди излучают только негатив и плохие эмоции.

Дева (23.08-22.09)

Вы очень быстро разлюбите свою вторую половинку, если заметите, что она не готова стараться ради ваших отношений. А у Дев, как известно, чрезвычайно высокие стандарты. Вы относитесь к числу тех людей, которые всегда ждут от окружающих максимума усилий и вовлеченности. И если партнер перестает отвечать вашим стандартам или ожиданиям, вы готовы с ним расстаться.

Весы (23.09-22.10)

Для того, чтобы кого-то разлюбить, вам достаточно понять, что этот человек более эгоистичный, чем вы думали. Весы всегда стараются помнить о мыслях и чувствах окружающих. А потому им вряд ли понравятся близкие отношения с тем, кто вообще не обращает на них внимания.

Скорпион (23.10-22.11)

Скорпион известен своей невероятной сексуальной привлекательностью и энергичностью. И если он кого-то любит, то его партнер должен быть способным удовлетворить все его сексуальные потребности и стандарты. Стоит вам понять, что ваша вторая половинка не может дать выход вашей сексуальной энергии, и продолжаться таким отношениям осталось совсем недолго.

Стрелец (23.11-21.12)

Стрельцы очень легко влюбляются. Однако это не значит, что они хранят свои чувства вечно. Дело в том, что рожденные под этим знаком без особого труда могут сменить одного партнера на другого. В большинстве случаев так происходит, когда вам наскучили текущие отношения или когда вы ощущаете острую необходимость двигаться дальше. Стрельцы — очень необязательные личности.

Козерог (22.12-20.01)

Как и Овен, вы очень амбициозный человек. У вас множество жизненных целей и вы никогда не боитесь тратить свое время и силы на их достижение. Неудивительно, что если вы с головой погрузились в свою карьеру, то начнете терять психологическую близость со своей второй половинкой.

Водолей (21.01-18.02)

Для Водолея важнее всего наличие интеллектуального стимула. Представители данного созвездия постоянно учатся чему-то у жизни. Они любят познавать новое и постоянно развиваться. А если со своим партнером обучение и рост невозможны, то таким отношениям быстро приходит конец.

Рыбы (19.02-20.03)