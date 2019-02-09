«У бывшего не выдержит сердце»: Ани Лорак подчеркнула бюст тесным топом

Украинская певица Ани Лорак, о разводе которой недавно всплыли новые подробности, показала, как отдыхает в свой выходной.
На опубликованных в Instagram кадрах артистка позирует с белым полотенцем на голове, в коричневой кофте с открытыми плечами и черных мини-шортах. "Сегодня выходной. Time to relax... А завтра снова увижу вас!", – написала Ани Лорак.
"Какая ты красотка", "Шикарно выглядишь", "А что, без макияжа слабо?", "Огонь", "Идеальная", "Вы просто королева!", "Богиня", "Ваш муж кусает локти, красотка", "Очаровательные ножки", "Какое тело!", "У бывшего не выдержит сердце", – пишут в комментариях.