Сб, 9.02.2019
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  • «У бывшего не выдержит сердце»: Ани Лорак подчеркнула бюст тесным топом

«У бывшего не выдержит сердце»: Ани Лорак подчеркнула бюст тесным топом

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Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Украинская певица Ани Лорак, о разводе которой недавно всплыли новые подробности, показала, как отдыхает в свой выходной. 

На опубликованных в Instagram кадрах артистка позирует с белым полотенцем на голове, в коричневой кофте с открытыми плечами и черных мини-шортах. "Сегодня выходной. Time to relax... А завтра снова увижу вас!", – написала Ани Лорак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Какая ты красотка", "Шикарно выглядишь", "А что, без макияжа слабо?", "Огонь", "Идеальная", "Вы просто королева!", "Богиня", "Ваш муж кусает локти, красотка", "Очаровательные ножки", "Какое тело!", "У бывшего не выдержит сердце", – пишут в комментариях.

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