Какое шоу! Один из этих счастливчиков может представить Эстонию на «Евровидении-2019»

Отметим, что за место в финале конкурса боролись 12 песен, но лишь шесть из них вышли в финал по результатам голосования членов жюри, в числе которых был музыкант Танель Падар, принесший Эстонии победу на «Евровидении» в 2001 году. Помимо Танеля Падара свои оценки песням вынесли жена бывшего премьер-министра Эстонии Луиза Рыйвас, певец Отт Лепланд, также представлявший Эстонию на конкурсе в 2012 году, музыкальный менеджер Тоомас Олльюум, писатель и критик Берк Вахер, педагог Кадри Коппель, известная как Maiken, радиоведущие Маргус Камлат и Кристьян Хирмо, а также музыкальный продюсер Свен Лыхмус.