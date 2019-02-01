Какое шоу! Один из этих счастливчиков может представить Эстонию на «Евровидении-2019»
Сегодня в Тарту состоялся первый полуфинал конкурса Eesti Laul, победитель которого удостоится чести представлять Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение». По итогам первого отборочного тура, в финал конкурса вышли следующие артисты и коллективы:
- The Swingers, Tanja & Birgit - «High Heels In The Neighbourhood»
- STEFAN - «Without You»
- Victor Crone - «Storm»
- INGER - «Coming Home»
- Sandra Nurmsalu – «Soovide puu»
- xtra basic & Emily J – «Hold Me Close»
Отметим, что за место в финале конкурса боролись 12 песен, но лишь шесть из них вышли в финал по результатам голосования членов жюри, в числе которых был музыкант Танель Падар, принесший Эстонии победу на «Евровидении» в 2001 году. Помимо Танеля Падара свои оценки песням вынесли жена бывшего премьер-министра Эстонии Луиза Рыйвас, певец Отт Лепланд, также представлявший Эстонию на конкурсе в 2012 году, музыкальный менеджер Тоомас Олльюум, писатель и критик Берк Вахер, педагог Кадри Коппель, известная как Maiken, радиоведущие Маргус Камлат и Кристьян Хирмо, а также музыкальный продюсер Свен Лыхмус.
Смотри, как это было!