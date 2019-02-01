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  • Какое шоу! Один из этих счастливчиков может представить Эстонию на «Евровидении-2019»

Какое шоу! Один из этих счастливчиков может представить Эстонию на «Евровидении-2019»
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Сегодня в Тарту состоялся первый полуфинал конкурса Eesti Laul, победитель которого удостоится чести представлять Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение». По итогам первого отборочного тура, в финал конкурса вышли следующие артисты и коллективы:

  1. The Swingers, Tanja & Birgit - «High Heels In The Neighbourhood»
  2. STEFAN - «Without You»
  3. Victor Crone - «Storm»
  4. INGER - «Coming Home»
  5. Sandra Nurmsalu – «Soovide puu» 
  6. xtra basic & Emily J – «Hold Me Close»   

Отметим, что за место в финале конкурса боролись 12 песен, но лишь шесть из них вышли в финал по результатам голосования членов жюри, в числе которых был музыкант Танель Падар, принесший Эстонии победу на «Евровидении» в 2001 году. Помимо Танеля Падара свои оценки песням вынесли жена бывшего премьер-министра Эстонии Луиза Рыйвас, певец Отт Лепланд, также представлявший Эстонию на конкурсе в 2012 году, музыкальный менеджер Тоомас Олльюум, писатель и критик Берк Вахер, педагог Кадри Коппель, известная как Maiken, радиоведущие Маргус Камлат и Кристьян Хирмо, а также музыкальный продюсер Свен Лыхмус.

Смотри, как это было!

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