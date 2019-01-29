В Париже впервые показали нудистский спектакль: разделись актеры и зрители

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Во французской столице состоялся первый нудистский спектакль - разделись не только артисты, но и зрители.
Первый нудистский спектакль под названием Nu et Approuve ("Обнажённые и одобренные") прошел в парижском театре Palais des Glaces. Все актеры постановки по задумке авторов были обнаженными, пишет Rus.tvnet.lv.
Зрителей также попросили прийти без одежды, и кроме прочего - захватить полотенце в целях гигиены. Правда, зрители в VIP-ложе имели привилегию в виде индивидуальной накидки на сиденье.