Фанаты раскритиковали 44-летнюю Рудковскую за вызывающий образ

"Зачем вы так вытянули фото?", – этот вопрос встречается в комментариях несколько раз. Рудковская же предпочла игнорировать критиков. Продюсер, по своему обычаю, никак не отреагировала на гневные комментарии в ее адрес – ранее пользователи Instagram пристыдили Яну за "показную роскошь". Светская дама выкладывала фото с салона красоты и Парижа в то время как ее муж находился в больнице на операции по удалению межпозвоночной грыжи.