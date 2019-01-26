Сб, 26.01.2019
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Фанаты раскритиковали 44-летнюю Рудковскую за вызывающий образ

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Яна Рудковская.

ФОТО: SCANPIX

Светскую львицу в алых сапогах выше колена и таком же ярком платье сравнили с барби. Впрочем, некоторые остались уверены, что длинные ноги Яна "сделала" себе с помощью фотошопа, пишет Дни.ру.

Светская львицы Яна Рудковская опубликовала снимок с парижской недели моды в своем Instagram. Продюсер представала в поистине сказочном образе – красных лаковых ботфортах и платье от Ульяны Сергеенко.

Большинство подписчиков восхитились внешними данными 44-летней супруги Евгения Плющенко. Многих поклонниц поразили стройные ноги Рудковской, других – тонкий вкус, с которым был создан образ.

Впрочем, нашлись и критики. Так, некоторые пользователи уверены, что фото прошло тщательную обработку в фотошопе, поскольку в жизни Рудковская вовсе не является обладательницей таких длинных ног, уверены злопыхатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Зачем вы так вытянули фото?", – этот вопрос встречается в комментариях несколько раз. Рудковская же предпочла игнорировать критиков. Продюсер, по своему обычаю, никак не отреагировала на гневные комментарии в ее адрес – ранее пользователи Instagram пристыдили Яну за "показную роскошь". Светская дама выкладывала фото с салона красоты и Парижа в то время как ее муж находился в больнице на операции по удалению межпозвоночной грыжи. 

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