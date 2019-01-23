Фото: Ирина Шейк вышла в свет в облегающем платье из алого бархата

Поклонники супермодели разошлись во мнениях касательно ее нового образа.
Ирина Шейк - одна из самых популярных супермоделей в мире. Выглядеть стильно и роскошно - неотъемлемая часть ее работы, которую русская красотка, к слову, выполняет на отлично. Раз за разом, появляясь на стильных мероприятиях она демонстрирует эффектные образы, которые вдохновляют миллионы девушек по всему миру. Однако порой наряды Ирины вызывают у фанатов легкое недоумение, так как выглядят далеко не как дизайнерские.
Именно таким стал образ Шейк, в котором она на днях появилась на публике. Длинное, облегающее платье из алого бархата, стянутое по левому краю, черные колготки и туфли-лодочки в цвет наряду... Казалось бы, должно выглядеть роскошно, но многие раскритиковали выбор Ирины, отметив, что среди коллекций модных дизайнеров можно было бы выбрать и что-то более изящное.