Фото: Ирина Шейк вышла в свет в облегающем платье из алого бархата

Ирина Шейк - одна из самых популярных супермоделей в мире. Выглядеть стильно и роскошно - неотъемлемая часть ее работы, которую русская красотка, к слову, выполняет на отлично. Раз за разом, появляясь на стильных мероприятиях она демонстрирует эффектные образы, которые вдохновляют миллионы девушек по всему миру. Однако порой наряды Ирины вызывают у фанатов легкое недоумение, так как выглядят далеко не как дизайнерские.