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  • Фото: Ирина Шейк вышла в свет в облегающем платье из алого бархата

Фото: Ирина Шейк вышла в свет в облегающем платье из алого бархата

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5496464 10.05.2018 Fashion model Irina Shayk on the red carpet of the 71st Cannes Film Festival. Ekaterina Chesnokova / Sputnik

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Поклонники супермодели разошлись во мнениях касательно ее нового образа.

Ирина Шейк - одна из самых популярных супермоделей в мире. Выглядеть стильно и роскошно - неотъемлемая часть ее работы, которую русская красотка, к слову, выполняет на отлично. Раз за разом, появляясь на стильных мероприятиях она демонстрирует эффектные образы, которые вдохновляют миллионы девушек по всему миру. Однако порой наряды Ирины вызывают у фанатов легкое недоумение, так как выглядят далеко не как дизайнерские. 

Именно таким стал образ Шейк, в котором она на днях появилась на публике. Длинное, облегающее платье из алого бархата, стянутое по левому краю, черные колготки и туфли-лодочки в цвет наряду... Казалось бы, должно выглядеть роскошно, но многие раскритиковали выбор Ирины, отметив, что среди коллекций модных дизайнеров можно было бы выбрать и что-то более изящное. 

ФОТО: Vida Press

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