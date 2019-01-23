Все стройнее и стройнее: Кейт Миддлтон вышла в непривычно дорогом для себя наряде
На днях герцогиня Кембриджская Кэтрин нанесла визит благотворительной организации Family Action, помогающей неблагополучным семьям. Для этого мероприятия, проходившего на юге Лондона, жена принца Уильяма выбрала строгий, но при этом стильный и элегантный наряд.
Герцогиня надела темно-зеленое платье английской марки Beulah, создатели которой поддерживают жертв секс-торговли в Индии. Свой образ мать троих маленьких детей дополнила кожаным ремнем, который только подчеркнул ее и без того тонкую талию.
По данным издания The Daily Mail, стоимость платья начинается от 770 долларов в интернет-магазине. В тон аутфита герцогиня Кембриджская подобрала замшевые лодочки Gianvito Rossi и клатч LK Bennett.