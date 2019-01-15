Всемирно известные близнецы Анна и Люси планируют свадьбу с их общим бойфрендом

История знает множество примеров, когда две женщины влюбляются в одного мужчину, что неизменно приводит к страданиям одной из них. Однако, как оказалось, есть место исключениям, отчего ситуации не всегда бывают печальными.
Анна и Люси ДеКинк из Австралии считаются самыми идентичными близнецами в мире. Правда, для этого им пришлось пройти через множество пластических операций и потратить около 250 тысяч долларов. Они неоднократно становились участниками различных шоу, героями публикаций в журналах, ведут свой канал на YouTube.
Уже шесть лет сестры встречаются с Беном Бирном. Теперь они хотели бы официально оформить свои отношения, но законы страны не позволяют им это сделать - в Австралии запрещено многоженство.
В то же время Анна и Люси всегда мечтали выйти замуж за одного и того же мужчину, потому что считают себя единым целым. Их чувства вполне разделяет бойфренд, который тоже является близнецом.
С этой проблемой пара (или тройка?) пришла на телешоу, разместила клип в своем микроблоге в Instagram. Мнения пользователей разделились в части, считать ли такие отношения нормальными или нет, надо ли приветствовать полигамию или это отклонения, стоит ли разрешать такие браки или оставить запреты в силе.
А вы что думаете по этому поводу, наши читатели? Допустим брак втроем или это противоречит человеческой природе, когда в паре должны быть только один мужчина и только одна женщина? Нам интересно ваше мнение, поделитесь им!