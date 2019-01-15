Как Пугачева объявила о разводе: «Дальнейшая жизнь бесперспективна»

Впервые Алла Пугачева вышла замуж в 1969 году. Ее избранником стал студент третьего курса эстрадно-циркового училища Миколас Орбакас. Отношения развивались стремительно: они познакомились в марте, а в октябре отправились в ЗАГС. Спустя два года появилась на свет дочь Кристина.

Брак Пугачевой и Орбакаса продержался четыре года. Примадонна объяснила, почему оформила развод. "Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от пут взаимных обязательств. Я буквально резала по живому, переживала и за ребенка, и за мужа", – цитирует певицу "Собеседник".

Вторым мужем Примадонны стал режиссер Александр Стефанович. Однако, по мнению артистки, брак был практически фиктивным – Стефановичу требовалась прописка. Тем не менее Алла отметила, что они "вели богемный образ жизни". "Потом я заметила, что он считает себя потрясающим плейбоем, девочки на стороне у него появились", – сообщила Пугачева. Не в правилах певицы было такое терпеть, и она подала на развод.

В третий раз артистка вышла замуж за своего концертного директора Евгения Болдина. В общей сложности они были вместе 13 лет. Отношения носили скорее партнерский, чем сексуальный характер, призналась Примадонна. "Женька – хороший парень, работали мы вместе удачно", – отметила Пугачева. Видимо, поэтому оба и позволяли себе романы на стороне. Впрочем, расставание с Болдиным далось артистке нелегко.

Говорят, поэтому Алла Пугачева так быстро и вышла замуж за давнего поклонника, певца Филиппа Киркорова и даже обвенчалась с ним. В интервью изданию "7Дней"звезда призналась, что чуть ли не на второй день после свадьбы поняла, что "совершила ужасную ошибку". По мнению Примадонны, Киркоров ей не подходил. Они оставались в браке десять лет, а неофициально уже через год жили раздельно.