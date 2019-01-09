Какому знаку Зодиака сегодня следует быть начеку: гороскоп на 9 января

Негативные тенденции набирают силу, напряженность растет, и все чаще возникают ситуации, заставляющие злиться и обижаться на самых близких людей. Постарайтесь избегать необдуманных поступков – их последствия могут быть весьма печальными. В отношениях влюбленных не все гладко, однако угрозы действительно сильным чувствам нет, пишет Dvorec.
Овен
Этот день связан с неожиданностями, необходимостью изменить свои планы, неблагоприятным стечением обстоятельств. Вам придется заниматься делами, не вызывающими подлинного интереса, решать чужие проблемы, отвечать на весьма щекотливые вопросы. Избегайте суеты, не принимайте никаких решений в спешке; необдуманные поступки могут стать причиной значительного ухудшения отношений с близкими.
Воздерживайтесь от контактов с сомнительными особами, будьте разборчивы в знакомствах. Вы более обычного доверчивы, легко увлекаетесь и теряете голову; хорошо, если рядом будет человек, на советы которого можно полагаться.
Телец
Высока вероятность совершения ошибок, поэтому следует быть осторожнее в решениях и поступках. Желательно не игнорировать советы и рекомендации близких, а также не отказываться от помощи, которую наверняка предложат родственники или старшие друзья. Это хороший день для совместной работы, научной или исследовательской деятельности под руководством опытного наставника.
Непросто складываются отношения влюбленных: обостряются конфликты, набирают силу давние противоречия. Однако в ваших силах изменить ситуацию к лучшему; для этого необходимо избегать любых проявлений высокомерия и гордыни. Жизненный потенциал снижается, постарайтесь избежать перегрузок.
Близнецы
День принесет неожиданности и сюрпризы. Пришло время проявлять изобретательность, действовать решительно и быстро – иначе вы рискуете упустить свой шанс. Ваши представления о мире меняются, начинается период переоценки ценностей, не останутся прежними и отношения с близкими людьми. Высока вероятность ссор с любимым человеком.
Ощущение беспокойства, неуверенности в себе помешает вам правильно направить свои жизненные силы. Чрезвычайно важны положительные эмоции; получить их позволит общение с детьми, а также людьми, которые умеют радоваться жизни и охотно делятся с окружающими своим природным оптимизмом.
Рак
Будьте осторожны и благоразумны настолько, насколько позволяет ваш непростой характер. Стоит избегать новых знакомств, не посещать мест, где собирается много людей, и обходить стороной темные переулки; примите меры для того, чтобы обезопасить себя от неприятностей: сейчас не лучший момент для того, чтобы рисковать и проверять, на вашей ли стороне удача.
Велика опасность травм, простуд и заболеваний суставов. Стоит ограничить занятия спортом и соблюдать осторожность при работе с электроприборами; в особенности это касается Раков-мужчин. Вечером возможны весьма приятные сюрпризы.
Лев
Прекрасный день для того, чтобы собрать вокруг себя друзей и близких, а заодно и завести несколько новых знакомств: жизнерадостность и остроумие сделают вас душой любой компании. Тем, кто планирует в этот день заняться делами, звезды обещают покровительство; вероятны новые заказы или перспективные предложения. Спешить с ответом не стоит – свойственный вам здравый смысл позволит вовремя увидеть «подводные камни» любого проекта. Кроме того, не нужно браться за новое дело раньше, чем будут завершены старые.
Отличное время для развлечений и игр. Ваши актерские способности велики как никогда – этим можно воспользоваться, чтобы повеселить или разыграть окружающих.
Дева
Этот день будет благоприятным для тех, кто готов приняться за дела с самого утра: до полудня можно многое успеть, если ни минуты не терять напрасно. Возможно, вам вернут старый долг, вы найдете ценную вещь или выиграете в лотерею; прибыль вряд ли будет значительной, но сам факт укрепления финансового положения поднимет вам настроение.
Вечер отлично подходит для дружеских встреч или небольшого праздника; лучше устроить его у себя дома – на «чужой территории» вы не будете чувствовать себя комфортно. Осторожнее со спиртным: сегодня вы не будете чувствовать опьянения довольно долго, однако злоупотребление алкоголем непременно будет иметь неприятные последствия.
Весы
Комфортный и спокойный день, позволяющий отдохнуть и восстановить силы, прежде чем приняться за новые дела. Правда, кто-то наверняка будет призывать вас проявить большую деловую активность, но нет никакой необходимости следовать подобным рекомендациям. Ваша удача от вас не ускользнет.
День отлично подходит для встреч со старыми знакомыми, восстановления давних связей. Возможно возвращение к каким-то прежним увлечениям, которые теперь будут приносить вам гораздо больше радости.
Скорпион
Скорпионы добьются успехов, если их действия будут хорошо обдуманными. Спешка и суета противопоказаны – не совершайте никаких решительных шагов, пока не убедитесь, что их последствия никому не навредят. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями и дальними родственниками: среди этих людей может появиться недоброжелатель.
День отлично подходит для активного отдыха, физических упражнений, поездок и прогулок. В отношениях с любимым человеком старайтесь сохранять спокойствие: ваша излишняя мнительность может стать причиной недоразумений и взаимных упреков.
Стрелец
Для тех, кто привык к легким победам, этот день может оказаться довольно трудным. Прежде всего, он не подходит для того, чтобы браться за новые дела или решать житейские вопросы. Долговременное планирование тоже нежелательно – как бы вы ни старались, учесть все факторы не удастся. Следите за своим имуществом: есть опасность быть обманутым или обворованным.
Осмотрительность и здравый смысл помогут вам избежать неприятных ситуаций, сгладить конфликты и договориться с недоброжелателями. Общение с любимым человеком поможет вам отвлечься от неприятностей.
Козерог
Наиболее активные представители знака в этот день смогут добиться большого успеха в делах. Тем, кому в силу обстоятельств предстоит рабочий день, непременно улыбнется удача. Решить материальные вопросы будет нелегко: возможно ухудшение финансового положения, вероятны неудачные покупки; кроме того, не исключено, что некто, представляющий ваши интересы, нарушит данные ранее обещания. Внимательно оглядитесь по сторонам: многое из того, что вы заметите, пригодится вам в будущем.
Личная жизнь складывается наилучшим образом: романтическое свидание будет интересным и запоминающимся, в отношениях с любимым человеком не возникнет трудностей.
Водолей
Наиболее активным представителям знака представится возможность защитить свои интересы и доказать собственную правоту в сложной ситуации. В общении с вышестоящими или влиятельными людьми, а также представителями старшего поколения, будьте осмотрительны и не допускайте двусмысленных высказываний – велика вероятность, что они будут поняты не так, как вы ожидали. Вы обретете не только уверенность в завтрашнем дне, но и популярность, если примете участие в смелой затее друзей.
Полезно пересмотреть свой бюджет – возможно, пришло время быть поэкономнее. Реализовав свои творческие порывы и устремления, вы сможете изменить жизнь к лучшему.
Рыбы
Позитивные тенденции весьма сильны, день будет во многих отношениях удачным. Звезды на вашей стороне, причин для беспокойства и тревоги нет, ваши таланты востребованы, а идеи - хороши. Можно принимать важные решения, стоить далеко идущие планы, заключать долгосрочные соглашения. Это касается и личных дел.
Многим Рыбам удастся значительно улучшить материальное положение. Есть вероятность получения дорогих подарков. Омрачить общее благоприятное впечатление и испортить вам настроения могут неожиданные события в общественно-политической жизни; старайтесь спокойнее относиться к тому, что не касается вас лично.