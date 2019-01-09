Какому знаку Зодиака сегодня следует быть начеку: гороскоп на 9 января

Дева

Этот день будет благоприятным для тех, кто готов приняться за дела с самого утра: до полудня можно многое успеть, если ни минуты не терять напрасно. Возможно, вам вернут старый долг, вы найдете ценную вещь или выиграете в лотерею; прибыль вряд ли будет значительной, но сам факт укрепления финансового положения поднимет вам настроение.

Вечер отлично подходит для дружеских встреч или небольшого праздника; лучше устроить его у себя дома – на «чужой территории» вы не будете чувствовать себя комфортно. Осторожнее со спиртным: сегодня вы не будете чувствовать опьянения довольно долго, однако злоупотребление алкоголем непременно будет иметь неприятные последствия.

Весы

Комфортный и спокойный день, позволяющий отдохнуть и восстановить силы, прежде чем приняться за новые дела. Правда, кто-то наверняка будет призывать вас проявить большую деловую активность, но нет никакой необходимости следовать подобным рекомендациям. Ваша удача от вас не ускользнет.

День отлично подходит для встреч со старыми знакомыми, восстановления давних связей. Возможно возвращение к каким-то прежним увлечениям, которые теперь будут приносить вам гораздо больше радости.

Скорпион

Скорпионы добьются успехов, если их действия будут хорошо обдуманными. Спешка и суета противопоказаны – не совершайте никаких решительных шагов, пока не убедитесь, что их последствия никому не навредят. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями и дальними родственниками: среди этих людей может появиться недоброжелатель.

День отлично подходит для активного отдыха, физических упражнений, поездок и прогулок. В отношениях с любимым человеком старайтесь сохранять спокойствие: ваша излишняя мнительность может стать причиной недоразумений и взаимных упреков.

Стрелец

Для тех, кто привык к легким победам, этот день может оказаться довольно трудным. Прежде всего, он не подходит для того, чтобы браться за новые дела или решать житейские вопросы. Долговременное планирование тоже нежелательно – как бы вы ни старались, учесть все факторы не удастся. Следите за своим имуществом: есть опасность быть обманутым или обворованным.

Осмотрительность и здравый смысл помогут вам избежать неприятных ситуаций, сгладить конфликты и договориться с недоброжелателями. Общение с любимым человеком поможет вам отвлечься от неприятностей.

Козерог

Наиболее активные представители знака в этот день смогут добиться большого успеха в делах. Тем, кому в силу обстоятельств предстоит рабочий день, непременно улыбнется удача. Решить материальные вопросы будет нелегко: возможно ухудшение финансового положения, вероятны неудачные покупки; кроме того, не исключено, что некто, представляющий ваши интересы, нарушит данные ранее обещания. Внимательно оглядитесь по сторонам: многое из того, что вы заметите, пригодится вам в будущем.

Личная жизнь складывается наилучшим образом: романтическое свидание будет интересным и запоминающимся, в отношениях с любимым человеком не возникнет трудностей.

Водолей

Наиболее активным представителям знака представится возможность защитить свои интересы и доказать собственную правоту в сложной ситуации. В общении с вышестоящими или влиятельными людьми, а также представителями старшего поколения, будьте осмотрительны и не допускайте двусмысленных высказываний – велика вероятность, что они будут поняты не так, как вы ожидали. Вы обретете не только уверенность в завтрашнем дне, но и популярность, если примете участие в смелой затее друзей.

Полезно пересмотреть свой бюджет – возможно, пришло время быть поэкономнее. Реализовав свои творческие порывы и устремления, вы сможете изменить жизнь к лучшему.

Рыбы

Позитивные тенденции весьма сильны, день будет во многих отношениях удачным. Звезды на вашей стороне, причин для беспокойства и тревоги нет, ваши таланты востребованы, а идеи - хороши. Можно принимать важные решения, стоить далеко идущие планы, заключать долгосрочные соглашения. Это касается и личных дел.