Шокирующее признание Барановской: «Аршавин бил меня, а я его жалела»

Несколько недель назад Аршавин вернулся в родной Петербург, и буквально через пару дней устроил дебош в центре города с незнакомыми девушками. До этого он был замечен в обществе незнакомки, хотя уже несколько лет женат на петербургской бизнесвуман Алисе Казьминой. Нередко всплывает информация о том, что Андрей жесток со своими женщинами, причем он может не только оскорбить и унизить словом, но и поднять на представительниц слабого пола руку. Так, Юлия Барановская, прожившая с Аршавиным много лет, рассказала о домашнем насилии звездного супруга. Когда она лежала в больнице, то попросила Андрея перевести на нее парковку, так как не могла оставить машину около дома.

«Он отказался. Я снова попросила — я не могла ставить машину около дома, потому что все было оформлено на него. Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала. Он почти сразу ушел», — написала Барановская в автобиографии.

В своей книге «Проверено мной – все к лучшему», она поведала не только об этом случае, но и привела другие примеры избиения. Аршавин мог прийти домой пьяным и вести себя неадекватно, а однажды даже изнасиловал ее в машине. Что уж говорить о других женщинах, которых у него было бесконечное множество. Спортсмен не скрывал факты измены, а Юлия до поры до времени боялась связываться с влиятельным супругом.

«Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — отметила Барановская.

Решившись разорвать отношения, Юлия подала в суд, но уже во время слушаний у нее начался «синдром отмены», и Барановская неожиданно для себя оказалась в статусе любовницы. Неверный супруг, чтобы задобрить жену, стал дарить ей шикарные машины, драгоценности и дорогостоящие подарки, умоляя остаться с ним.

«Тогда я поняла, что это конец. Я буду жить под тотальным контролем, и пока я в чулочках с подносом буду обслуживать Андрея, не выходя из дома без его ведома, у меня все будет. И это самое все у меня будут забирать при малейшем признаке неподчинения, при малейшем движении брови на смс, которое придет Андрею. Ему очень удобно было бы так жить, а я сойду с ума. Я себя не соберу. Я не подписывалась быть любовницей и не собиралась играть в игры по чужим правилам, которые мне противны», — написала Юлия.

После развода с Аршавиным Барановская не стала горевать, а сделала головокружительную карьеру. Она не только стала телеведущей, но и желанной гостьей на светских мероприятиях Москвы и Петербурга. Юлия активно занимается благотворительностью, съемками, участвует в модных показах и осваивает новые профессии.