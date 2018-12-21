Зимнее солнцестояние 2018: что нельзя делать и когда загадывать желания

У них даже были особо хитрые способы определения этого дня – специальные мегалитические сооружения, которые довольно чётко позволяли спрогнозировать как равнодействия, так и солнцестояния. И это было особенно важно для древней ритуальной магии, от которой сейчас остались одни только традиции и рекомендации.

Загадывание желаний на день Зимнего солнцестояния

В этот день отлично работают практически все гадания – чем меньше солнца на небе, тем сильнее ночь, а вместе с нею – и разнообразная нечистая сила, которая частенько помогает человеку в гаданиях, если он всё делает правильно. Именно поэтому христианские традиции это дело запрещают, поскольку для христиан любой контакт с нечистой силой – тяжкий грех. Даже загадывание желаний, поскольку исполнение их в это время уж точно не с Божией помощью будет проводиться.

Тем же, кто не считает себя частью христианского эгрегора, бояться нечего. Можно и гадать, и проводить простейшие ритуалы с загадыванием желаний. Например, записать всё, что хочется, на бумажке, а потом – сжечь её. Или, аналогично, выписать все свои проблемы, тревоги и горести, а потом и эту бумажку тоже сжечь. Более сложные способы тоже сработают.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

Этот день стоит провести в кругу родных и близких, а от каких-то путешествий вообще лучше отказаться. Иначе целый год вы будете чувствовать себя никому не нужным и совершенно бесполезным человеком.

Также считается, что именно к 22 декабря стоит уже рассчитаться со своими долгами и завершить незаконченные дела. А уж деньги к этому времени вернуть нужно обязательно.

В это время нежелательны конфликты любого вида. Всё же нечистую силу бурные эмоции, особенно негативные, привлекают очень активно, так что любая ссора или скандал рискуют обернуться крайне плохими последствиями, причём как для участников, так и для случайных свидетелей. А вот хорошее настроение, наоборот, привлечёт внимание тех духов, которые в целом-то положительные. Просто в христианской традиции, любой дух, не связанный как-то с божественным началом, автоматически является плохим. Язычники в этом плане были более разборчивыми.