Чт, 20.12.2018
Галерея: вы только посмотрите, какие красавицы боролись за звание самой сексуальной бабушки Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Эстонский певец и предприниматель готов спасти Лолиту от одиночества и забвения

Эстонский певец и предприниматель готов спасти Лолиту от одиночества и забвения

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Личный архив Сергея Сумина

Недавно в Москве, в концертном зале Олимпийский, состоялись съемки Большого новогоднего концерта с участием топовых российских знаменитостей. В числе которых была и Лолита. 

Бизнесмен и певец из Эстонии Сергей Сумин тоже поехал на съемки вместе с Илоной Калдре. Там ему удалось познакомиться с известной артисткой, о которой в последнее время частенько пишет желтая пресса. 

Буквально вчера в российских СМИ появилась информация о том, что какой-то астролог предрекает Лолите уже где-то через год одиночество и закат карьеры. Но Сергей Сумин не смог удержаться и высказался на эту тему. 

«Уверен, что это проделки желтой прессы. Да и как такую женщину, как Лолита можно вообще забыть? Полный бред! Она была, есть и будет всегда. Сейчас она счастлива со своим возлюбленным. А если что-то пойдет не так - артистка может на меня положиться. Ведь мне хочется сделать прекрасной Лолите сюрприз и пожелать ей крепкого здоровья», - сказал Сергей Сумин. 

Илона Калдре и Сергей Сумин

ФОТО: Личный архив Сергея Сумина

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ