Эстонский певец и предприниматель готов спасти Лолиту от одиночества и забвения

Бизнесмен и певец из Эстонии Сергей Сумин тоже поехал на съемки вместе с Илоной Калдре. Там ему удалось познакомиться с известной артисткой, о которой в последнее время частенько пишет желтая пресса.

Буквально вчера в российских СМИ появилась информация о том, что какой-то астролог предрекает Лолите уже где-то через год одиночество и закат карьеры. Но Сергей Сумин не смог удержаться и высказался на эту тему.

«Уверен, что это проделки желтой прессы. Да и как такую женщину, как Лолита можно вообще забыть? Полный бред! Она была, есть и будет всегда. Сейчас она счастлива со своим возлюбленным. А если что-то пойдет не так - артистка может на меня положиться. Ведь мне хочется сделать прекрасной Лолите сюрприз и пожелать ей крепкого здоровья», - сказал Сергей Сумин.