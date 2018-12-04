Галерея: рок-н-ролл и тату в мотошопе Renard - вот как лихо гуляет Таллинн!

«Звучит как клише, но мой стиль жизни – это рок-н-ролл. Моя работа заключается в том, что я езжу по миру на Harley-Davidson, соревнуюсь, обучаю и на память собираю татуировки», - сказала Бисанц. Александра успела провести обучение для местных барменов и увезти с собой из Эстонии татуировку художника Виталия Гедзо.