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  • Галерея: рок-н-ролл и тату в мотошопе Renard - вот как лихо гуляет Таллинн!

Галерея: рок-н-ролл и тату в мотошопе Renard - вот как лихо гуляет Таллинн!

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В прошедшие выходные в Таллинне состоялось мероприятие Bulleit Community Ink, объединяющее культуры тату, виски и сообщество творческих людей. 

В мотошопе Renard европейский тур представлял графический художник студии Pirados Сильвер Сеэблум.

Главным гостем эксклюзивного мероприятия в BBQ-баре One Sixty стала эксперт по виски международного класса, посол бренда Bulleit bourbon в Австрии и Германии Александра Бисанц.

«Звучит как клише, но мой стиль жизни – это рок-н-ролл. Моя работа заключается в том, что я езжу по миру на Harley-Davidson, соревнуюсь, обучаю и на память собираю татуировки», - сказала Бисанц. Александра успела провести обучение для местных барменов и увезти с собой из Эстонии татуировку художника Виталия Гедзо.

Смотрите галерею вверху новости! 

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