Шагающая стремянка напугала жителей деревни... В нее вселилась нечисть!? ВИДЕО!
30 ноября 2018, 14:53
Жители индийского штата Керала сняли на видео стремянку, которая сама шагает по улице, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail. Теперь лестница стала объектом поклонения: индийцы пытаются задобрить духа, который в неё вселился.
Местные жители поспешили объявить происходящее чудом и заявили, что стремянка одержима духом человека, который погиб, упав с лестницы. Впрочем, пользователи Reddit нашли куда более логичное объяснение случившемуся.
Это явление называется пассивно-динамической ходьбой. Кто-то подтолкнул лестницу, чтобы она начала шагать по склону, - объяснил пользователь Reddit.