Пт, 30.11.2018
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Шагающая стремянка напугала жителей деревни... В нее вселилась нечисть!? ВИДЕО!

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ФОТО: скриншот

Жители индийского штата Керала сняли на видео стремянку, которая сама шагает по улице, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail. Теперь лестница стала объектом поклонения: индийцы пытаются задобрить духа, который в неё вселился.

Местные жители поспешили объявить происходящее чудом и заявили, что стремянка одержима духом человека, который погиб, упав с лестницы. Впрочем, пользователи Reddit нашли куда более логичное объяснение случившемуся.

Это явление называется пассивно-динамической ходьбой. Кто-то подтолкнул лестницу, чтобы она начала шагать по склону, - объяснил пользователь Reddit.

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