Пт, 30.11.2018
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  • Дерзкое прошлое: Мадонна опубликовала архивные фото, на которых она совершенно голая

Дерзкое прошлое: Мадонна опубликовала архивные фото, на которых она совершенно голая

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Madonna

ФОТО: Carlo allegri / Reuters/Scanpix

На снимках поп-дива выглядит провокационно и очень сексуально.

Несмотря на то, что в августе Мадонне исполнилось уже 69 лет, она продолжает вести себя провокационно и эпатировать публику. Да, сейчас певица намного реже появляется на публике и не дает концерты, однако она нашла еще один канал для общения с фанатами - Instagram, где довольно часто публикует откровенные и вызывающие фото.

А если новых снимков откровенного характера нет, Мадонна возвращается к архивам. Так, последние дни певица то и дело публикует старые снимки, на которых позирует топлес или без нижнего белья, демонстрируя свои ягодицы. Удивлять, шокировать, восхищаться и делать все, чтобы люди говорили о ней - это в характере Мадонны.  

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