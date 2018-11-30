Дерзкое прошлое: Мадонна опубликовала архивные фото, на которых она совершенно голая
30 ноября 2018, 13:59
На снимках поп-дива выглядит провокационно и очень сексуально.
Несмотря на то, что в августе Мадонне исполнилось уже 69 лет, она продолжает вести себя провокационно и эпатировать публику. Да, сейчас певица намного реже появляется на публике и не дает концерты, однако она нашла еще один канал для общения с фанатами - Instagram, где довольно часто публикует откровенные и вызывающие фото.
А если новых снимков откровенного характера нет, Мадонна возвращается к архивам. Так, последние дни певица то и дело публикует старые снимки, на которых позирует топлес или без нижнего белья, демонстрируя свои ягодицы. Удивлять, шокировать, восхищаться и делать все, чтобы люди говорили о ней - это в характере Мадонны.
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