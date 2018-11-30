Дерзкое прошлое: Мадонна опубликовала архивные фото, на которых она совершенно голая

Несмотря на то, что в августе Мадонне исполнилось уже 69 лет, она продолжает вести себя провокационно и эпатировать публику. Да, сейчас певица намного реже появляется на публике и не дает концерты, однако она нашла еще один канал для общения с фанатами - Instagram, где довольно часто публикует откровенные и вызывающие фото.