Две самые главные опасности 2019 года, по мнению астрологов

Восточный гороскоп гласит, что 2019 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Свиньи. В это время многое придет к своему итогу, у людей появится опора под ногами, понимание, к чему следует дальше идти и что для этого нужно предпринять. Но есть у 2019 года и негативные стороны, о которых предостерегают знающие люди.

Опасности 2019 года: что говорят астрологи

Эксперты Dailyhoro предупреждают, что в этот год усилятся многие негативные проявления человеческой натуры. Нерасторопность, медлительность, апатия, лень - это те качества, которые могут помешать счастью. Тяжелым на подъем людям важно найти источники вдохновения для движения вперед, а не искать лишний повод оставаться на месте и ничего не менять.

Проблемы могут коснуться людей прежде всего в материальной сфере, так как для быстрого заработка необходимы острый ум, ясность и размах мыслей, предприимчивость и смекалка.

Этим качествам Свинья не способствует. Зато она же усилит лицемерие и подхалимство, поэтому можно столкнуться с конкурентами в сфере карьеры или с недобросовестными людьми в жизни, например, расплачиваясь за ремонт или заказывая товар на крупную сумму.

Возможны и более крупные промахи там, где в обычное время люди бы не оступились.

Астрология удачи: как избежать проблем в 2019 году

Чтобы неприятности и риски обошли вас стороной, необходимо начать год с верной эмоциональной настройки.

Те, кто даже в праздничные дни думает о том, как бы кого обмануть, обхитрить или выставить в дурном свете, в новом году счастливы не будут.

Свинья доверчива и не быстра на подъем, но она не церемониться с теми, кто слишком часто играет втемную.

Второй негативный момент в году - это собственные внутренние демоны, то есть слабости. С ними тоже предстоит бороться, так как под лежачий камень вода не течет, и год Свиньи - не исключение.

Соблазн бросить дело, остановиться на половине пути к цели и отказаться от счастья, когда оно близко, будет высок.