«Насквозь фальшива»: Веру Брежневу уличили в обмане

Миро задалась вопросом о том, почему ряд женщин любят эту исполнительницу. По ее словам, многие из них чувствуют в певице свою, но только ту, которая, по их мнению, пробилась в дамки.

«Дамка Вера – мать, а еще она замужем за старым и богатым продюсером. Продюсером, которого Вера долго и сознательно уводила из семьи и добилась-таки своего!» – порассуждала блогер. Кроме того, она считает, что Брежнева, как и ее поклонницы, насквозь фальшива.

Лена Миро выложила фото Брежневой, сделанное несколько дней назад на вручении музыкальной премии. Для сравнения она опубликовала и снимок из Instagram певицы.

«Как вам контраст между пожилой женщиной трудной судьбы и юной, жизнерадостной красавицей? Ну не может женщина, цинично разбивающая семью, в которой куча детей, быть доброй. Как не может женщина со старым, изможденным лицом быть красивой», - написала блогер.