Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа

«Теперь у меня Микки Маус»: Кети Топурия прокомментировала расставание с Гуфом! По мнению многих, 32-летняя Кети Топурия и 39-летний Гуф встречаются больше года. Однако сегодня Кети дала подписчикам понять, что в их отношениях не все гладко. Поклонники певицы посчитали, что пара рассталась. Топурия и Гуф не спешили открыто рассказывать о своем романе, зато часто признавались друг другу в любви в Инстаграме. Тогда казалось, что артисты счастливы друг с другом. А сегодня певица опубликовала в своем микроблоге черно-белое селфи. На нем Кети, по мнению многих, выглядела грустной и загадочной одновременно. «Я навсегда оставлю этот день в моем сердце», — написала она. Более того, выяснилось, что Топурия и рэпер отписалась друг от друга в Инстаграме, тогда подписчики Кети стали подозревать, что в отношениях пары не все ладится. «Потому что теперь у меня Микки Маус», — так певица объяснила причину расставания с известным рэпером. #zvezdanabiz #топурия #гуф #кетитопурия #расставание #отношения #невместе #шоубизнес #шоубиз #музыка #кино #новостизвезд #новостизвёзд #лайки #новостьдня #популярно #популярное #интересно #подпишись #знаменитости #звезды #селебрити #слухи #сплетни #папарацци

Публикация от В МИРЕ ШОУ - БИЗА (@zvezdanabiz) 19 Ноя 2018 в 4:00 PST