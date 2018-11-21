Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа

Певица Кети Топурия впервые прокомментировала скандал с рэпером Гуфом. Звезда заявила, что давно не видела суженого, пишут Dni.ru.
На днях стало известно, что Алексей Долматов, он же Гуф, за спиной у Топурия встречался с юной фанаткой из Екатеринбурга. Девушка откровенно рассказала об интимной связи с артистом , сделав публичными все голосовые сообщения и переписки с ним.
Пока Гуф отказывается комментировать то, что происходит в его личной жизни, и на вопросы о любовнице реагирует потоком отборного мата. До недавнего времени хранила молчание и сама Кети Топурия.
Однако представителям Youtube-канала "Пушка" удалось связаться с певицей. "Мы уже давно не общаемся, так что я ничего не знаю", – рассказала Топурия в телефонном разговоре, тем самым подтвердив новости о своем разрыве с Долматовым.
Примечательно, что Кети не стала называть реальную причину расставания. Между тем ходят слухи, что Алексей не был верен любимой, якобы постоянные измены выводили из себя певицу.
Между тем, как сообщает "Комсомольская правда", Гуф возобновил общение с бывшей девушкой Лесей Фак, с которой встречался два года, – он добавил девушку в друзья в соцсетях. На фанатских форумах теперь судачат, мол, Долматов переключился на экс-возлюбленную.
«Теперь у меня Микки Маус»: Кети Топурия прокомментировала расставание с Гуфом! По мнению многих, 32-летняя Кети Топурия и 39-летний Гуф встречаются больше года. Однако сегодня Кети дала подписчикам понять, что в их отношениях не все гладко. Поклонники певицы посчитали, что пара рассталась. Топурия и Гуф не спешили открыто рассказывать о своем романе, зато часто признавались друг другу в любви в Инстаграме. Тогда казалось, что артисты счастливы друг с другом. А сегодня певица опубликовала в своем микроблоге черно-белое селфи. На нем Кети, по мнению многих, выглядела грустной и загадочной одновременно. «Я навсегда оставлю этот день в моем сердце», — написала она. Более того, выяснилось, что Топурия и рэпер отписалась друг от друга в Инстаграме, тогда подписчики Кети стали подозревать, что в отношениях пары не все ладится. «Потому что теперь у меня Микки Маус», — так певица объяснила причину расставания с известным рэпером. #zvezdanabiz #топурия #гуф #кетитопурия #расставание #отношения #невместе #шоубизнес #шоубиз #музыка #кино #новостизвезд #новостизвёзд #лайки #новостьдня #популярно #популярное #интересно #подпишись #знаменитости #звезды #селебрити #слухи #сплетни #папарацци