Пн, 12.11.2018
Названы три самых несчастных знака Зодиака в 2019 году СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Стэн Ли.

ФОТО: Reuters / Scanpix

В Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет умер писатель, создатель комиксов Marvel Стэн Ли, пишет TMZ со ссылкой на его дочь.

Ли скончался в медицинском центре Седарс-Синай, куда его доставили из дома на «скорой помощи».

В последний год у Ли возникали проблемы со здоровьем, отмечает TMZ. У него был приступ пневмонии и трудности со зрением. 

Стэн Ли (настоящее имя — Стэнли Мартин Либер) родился в 1922 году в Нью-Йорке. В 17 лет он устроился помощником художника в Marvel. Во время Второй мировой войны служил в войсках связи.

В сотрудничестве с другими художниками Стэн Ли создал, в частности, таких персонажей комиксов, как Человек-паук, Фантастическая четверка и Люди Икс.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ