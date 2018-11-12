Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
12 ноября 2018, 21:41
В Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет умер писатель, создатель комиксов Marvel Стэн Ли, пишет TMZ со ссылкой на его дочь.
Ли скончался в медицинском центре Седарс-Синай, куда его доставили из дома на «скорой помощи».
В последний год у Ли возникали проблемы со здоровьем, отмечает TMZ. У него был приступ пневмонии и трудности со зрением.
Стэн Ли (настоящее имя — Стэнли Мартин Либер) родился в 1922 году в Нью-Йорке. В 17 лет он устроился помощником художника в Marvel. Во время Второй мировой войны служил в войсках связи.
В сотрудничестве с другими художниками Стэн Ли создал, в частности, таких персонажей комиксов, как Человек-паук, Фантастическая четверка и Люди Икс.