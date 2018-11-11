Вот это да! Брутальный Джиган совсем скоро выступит в Таллинне (розыгрыш билетов внутри)

Джиган ведет активный образ жизни и регулярно занимается спортом. В семь лет сам записался в секцию единоборств. В 21 год Джиган стал чемпионом Украины и мастером спорта по кикбоксингу. В мае 2014 года во время гастролей в республике Молдова артист принял участие в чемпионате страны по бодибилдингу, став абсолютным чемпионом по версии IFBB в категории «Менс физик».