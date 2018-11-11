Вс, 11.11.2018
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  • Вот это да! Брутальный Джиган совсем скоро выступит в Таллинне (розыгрыш билетов внутри)

Вот это да! Брутальный Джиган совсем скоро выступит в Таллинне (розыгрыш билетов внутри)

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ФОТО: Промо

Компания MJ Production представляет: 14 декабря в таллиннском ночном клубе CatHouse выступит самый брутальный рэпер России - Джиган. Билеты уже в продаже. 

Джиган — один из самых популярных поп- хип-хоп-исполнителей России и единственный хип-хоп-артист, чьи треки находятся в горячей ротации всех крупнейших русских радиостанций Эстонии.

Джиган ведет активный образ жизни и регулярно занимается спортом. В семь лет сам записался в секцию единоборств. В 21 год Джиган стал чемпионом Украины и мастером спорта по кикбоксингу. В мае 2014 года во время гастролей в республике Молдова артист принял участие в чемпионате страны по бодибилдингу, став абсолютным чемпионом по версии IFBB в категории «Менс физик».

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ! 

Билеты и ВИП-билеты (18+) продаются на сайте организатора

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