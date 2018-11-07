Виктория Боня заявила, что домработница обворовала ее

Женщине пришлось обратиться в правоохранительные органы. Виктория Боня заявила, что ее домработница украла у нее 50 тысяч евро. Телезвезде рассказали ее знакомые, что видели, как эта женщина тратила огромные суммы. Она объяснила, что работает в нескольких местах, поэтому может позволить себе крупные траты. Тогда Виктория решила проверить помощницу на детекторе лжи. Оказалось, что она не воровала деньги. Боня принесла женщине свои извинения. Подозрения пали на нее, потому что в дом телезвезды были вхожи единицы. Детектор прошла и няня ее дочери, которая тоже оказалась невиноватой. Деньги так и не нашлись.