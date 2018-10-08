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  • Ошибочка вышла: Мелания Трамп приехала в Африку в костюме рабовладельца

Ошибочка вышла: Мелания Трамп приехала в Африку в костюме рабовладельца

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ФОТО: SCANPIX

Жена президента США Дональда Трампа Мелания выбрала для поездки в Кению в рамках африканского турне костюм колонизатора. На образ первой леди США обратило внимание The New York Times.

Как отмечает издание, Мелания Трамп надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев. Супруга американского президента «сделала большую ошибку на глобальном уровне», пишет газета.

ФОТО: SCANPIX

«Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации. Важен исторический контекст», - написал в Twitter профессор африканской истории Мэтт Каротенуто.

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