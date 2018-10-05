Каким испытаниям подвергают своих возлюбленных разные знаки Зодиака

Перед вами список вполне ожидаемых или внезапных испытаний, экзаменов, которые устраивают мужчины своей женщине или по крайней мере намериваются провести, чтобы проверить на прочность свои отношения и избежать лишних вопросов.

Список мужчин, которые любят «пощекотать нервы» своим возлюбленным:

№1 Скорпион

В начале отношений холоднокровный Скорпион предусмотрителен. Любящий держать женщину на дистанции, Скорпион обязательно проведет эксперимент на надежность. Серьезно, основательно и с иронией. Несмотря на то, что Скорпион большой любитель поплакать, по-настоящему, пожаловаться на свою долю, но как только женщина начнет успокаивать Скорпиона, большая вероятность, что все это может обвернуться для женщины жуткой депрессией. Не забывайте, что Скорпион исполняет роль, блестящего актера, который не спешит сбрасывать маску, пока до конца не поймет кто есть, кто.

№2 Стрелец

Найти серьезного Стрельца — нонсенс. Стрелец на любом этапе отношений будет пропадать и появляться и не один раз, чтобы убедиться в реакции женщины. Для Стрельцов самое главное — свобода, во всем, поэтому если женщина лишний раз не будет задавать вопросы, где и с кем Стрелец проводил время, то можно считать, что женщиной тест сдан. Но не надейтесь, что на этом Стрелец успокоится и ваша жизнь будет похожа на идиллию.

№3 Козерог

Козерог не будет устраивать экзамен, просто ему интересно насколько женщина способна быть терпеливой, так как считает, что в браке это необходимо. Не ждите от Козерога романтических писем и открыток, нежных посланий и огромных букетов цветов. Просто будьте уверены, что Козерог всегда для вас будет надежным тылом, крепким плечом. Надежный и верный друг, готовый помочь в трудную минуту, но романтики ждать от Козерога точно не стоит. Не стоит забывать, что Козерог в душе маленький тиран, который любит контролировать во всем, той с кем собирается создавать семью, так что будьте готовы к предоставлению детальной информации, обо всем.

№4 Водолей

Идейный Водолей полон сюрпризов. От женщины требует прежде всего признание в его неординарности. Экзамен, который придется вам сдавать, на прямую связан с вашим совместным будущем. Не стоит быть консервативной, чтобы не помешать картам судьбы. Не будьте инопланетянкой с безумным взглядом от проделок Водолея. Проявите спокойствие, иначе Водолей сочтет такие отношения бесперспективными.

№5 Рыбы

Рыбы не станут экзаменовать вас, так как интуитивно чувствуют, кто перед ними стоит. Рыбам нужная сильная и смелая женщина, так как они сами порой дают слабинку, поэтому ищут ту, которая сможет вовремя их поддержать. Женщинам – Рыбам нужно показать, что вы самостоятельно стоите достаточно крепко на ногах в материальном плане, с любой проблемой можете справится и без Рыб. Интересно, а нужен ли такой мужчина сильной женщине?

№6 Овен