Каким испытаниям подвергают своих возлюбленных разные знаки Зодиака

Список мужчин, которые любят «пощекотать нервы» своим возлюбленным.
Перед вами список вполне ожидаемых или внезапных испытаний, экзаменов, которые устраивают мужчины своей женщине или по крайней мере намериваются провести, чтобы проверить на прочность свои отношения и избежать лишних вопросов.
Список мужчин, которые любят «пощекотать нервы» своим возлюбленным:
№1 Скорпион
В начале отношений холоднокровный Скорпион предусмотрителен. Любящий держать женщину на дистанции, Скорпион обязательно проведет эксперимент на надежность. Серьезно, основательно и с иронией. Несмотря на то, что Скорпион большой любитель поплакать, по-настоящему, пожаловаться на свою долю, но как только женщина начнет успокаивать Скорпиона, большая вероятность, что все это может обвернуться для женщины жуткой депрессией. Не забывайте, что Скорпион исполняет роль, блестящего актера, который не спешит сбрасывать маску, пока до конца не поймет кто есть, кто.
№2 Стрелец
Найти серьезного Стрельца — нонсенс. Стрелец на любом этапе отношений будет пропадать и появляться и не один раз, чтобы убедиться в реакции женщины. Для Стрельцов самое главное — свобода, во всем, поэтому если женщина лишний раз не будет задавать вопросы, где и с кем Стрелец проводил время, то можно считать, что женщиной тест сдан. Но не надейтесь, что на этом Стрелец успокоится и ваша жизнь будет похожа на идиллию.
№3 Козерог
Козерог не будет устраивать экзамен, просто ему интересно насколько женщина способна быть терпеливой, так как считает, что в браке это необходимо. Не ждите от Козерога романтических писем и открыток, нежных посланий и огромных букетов цветов. Просто будьте уверены, что Козерог всегда для вас будет надежным тылом, крепким плечом. Надежный и верный друг, готовый помочь в трудную минуту, но романтики ждать от Козерога точно не стоит. Не стоит забывать, что Козерог в душе маленький тиран, который любит контролировать во всем, той с кем собирается создавать семью, так что будьте готовы к предоставлению детальной информации, обо всем.
№4 Водолей
Идейный Водолей полон сюрпризов. От женщины требует прежде всего признание в его неординарности. Экзамен, который придется вам сдавать, на прямую связан с вашим совместным будущем. Не стоит быть консервативной, чтобы не помешать картам судьбы. Не будьте инопланетянкой с безумным взглядом от проделок Водолея. Проявите спокойствие, иначе Водолей сочтет такие отношения бесперспективными.
№5 Рыбы
Рыбы не станут экзаменовать вас, так как интуитивно чувствуют, кто перед ними стоит. Рыбам нужная сильная и смелая женщина, так как они сами порой дают слабинку, поэтому ищут ту, которая сможет вовремя их поддержать. Женщинам – Рыбам нужно показать, что вы самостоятельно стоите достаточно крепко на ногах в материальном плане, с любой проблемой можете справится и без Рыб. Интересно, а нужен ли такой мужчина сильной женщине?
№6 Овен
Овен большой оптимист по жизни, любит жизнь со всеми ее красками, ради места под солнцем неустанно борется, но, если вдруг что-то пойдет не по плану Овна, большая вероятность, что оторвется Овен на «полную катушку» скорее всего на вас. Достанется крепко. Лучше всего для женщины научится быть деликатной в любой ситуации, шутками, прибаутками, анекдотами и веселыми историями выпутывается из сетей, которые так ловко ставит Овен. Овен обязательно вас проверит на детекторе лжи. Не в коем случае не обманывайте Овна, это плохо кончится, Овен страшен в гневе.
№7 Телец
Если отношения с Тельцом перешли за формальные, Телец не будет устраивать вам экзамен. Если Телец задерживается на работе и вероятность того, что свидание стоит отложить, то не выговаривайте Тельцу об этом, так как для него работа всегда была и будет на первом месте. Телец не вносит перемен, даже маленьких. Поэтому не сразите наповал Тельца новым имиджем, например, цветом волос в синий или зеленый цвет. Если все-таки хотите попробовать поэкспериментировать со своим стилем, то медленно, очень медленно подготовьте Тельца к этому.
№8 Близнецы
В отличии от Тельца не давите на Близнецов, познакомить вас с его близкими друзьями и тем более с семьей, так вы перекрываете кислород Близнецам и призываете их к решительному действию. Если только Близнецы сами не проявят инициативу, то торопить их не надо. Не добивайте Близнецов смс и звонками. Это и есть первый тест. Вот второй экзамен более трудный, не будьте перед Близнецами открытой книгой, да, Близнецы считают, что женщина должна быть загадкой.
№9 Рак
Рак настоящий экзаменатор. Дайте понять, что для Рака вы единственная, поэтому прекратите общаться с представителями сильного пола при Раке, так как Рак посчитает вас пустышкой и не станет тратить на вас свое время. Рак проверит вас и на то, способны ли вы быть готовой к трудностям, искусственно создаст проблемы, который блестящее сможет решить и сам, но в качестве закуски, на блюде преподнесет ее вам, чтобы проверить вашу реакцию.
№10 Лев
Лев часто свою даму сердце выводит в свет, поэтому мечтает видеть рядом с собой важную, гордую, красивую, настоящую королеву, под стать себе. Но не думайте, что, став женой Льва вы будете блистать звездой на его небосклоне, Лев этого боится больше всего, что его женщина затмит его самого. Лев щедрый, но не глупый, женщина, зная свое место, никогда не будет страдать от без внимания и подарков со стороны Льва.
№11 Дева
Дева не привыкла жить в хаосе. Никогда не опаздывайте на свидание с Девой. Изведет вопросами, где и когда. Это ли не экзамен. Дева предложит своей избраннице пойти вместе в фитнесс клуб, вместе изучить совместный рацион, конечно же придерживаясь правильного питания, забудьте о любимых чипсах и гамбургерах. Дева никогда не уступит своим принципам, всеми силами будет отстаивать то, на что можно было бы вообще закрыть глаза.
№12 Весы
Весы любят глазами, избранница должна быть все время в прекрасной форме, иначе Весы будут провожать взглядом первую попавшуюся мини-юбку. Весы так и сделают при первом же случае, чтоб проверить вашу реакцию и заставить вас ревновать. Забудьте про свой богатый внутренний мир, женщина должна жить и восхищаться только Весами.