Вт, 2.10.2018
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  • Догадаться невозможно! Сменивший пол эстонец стал невероятной красоткой

Догадаться невозможно! Сменивший пол эстонец стал невероятной красоткой ФОТО «ДО» И «ПОСЛЕ»

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Angela Aak

ФОТО: Erakogu

10 лет назад Андрес Аак решился на операцию по смене пола. И если в первое время в нем еще можно было угадать мужчину, то сейчас сменившая пол и переехавшая из Эстонии за рубеж Анджела Аак стала настоящей красоткой. Взгляни на фото «до» и «после»!

ФОТО: Elu24.ee fotomontaaž

Гитаристка и певица не любит обсуждать свою личную жизнь и обновляет фото в социальных сетях, но даже по этим немногочисленным фото понятно, что 52-летняя Ангела выглядит потрясающе!

ФОТО: Erakogu

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