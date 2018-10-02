Догадаться невозможно! Сменивший пол эстонец стал невероятной красоткой ФОТО «ДО» И «ПОСЛЕ»
2 октября 2018, 10:09
10 лет назад Андрес Аак решился на операцию по смене пола. И если в первое время в нем еще можно было угадать мужчину, то сейчас сменившая пол и переехавшая из Эстонии за рубеж Анджела Аак стала настоящей красоткой. Взгляни на фото «до» и «после»!
Гитаристка и певица не любит обсуждать свою личную жизнь и обновляет фото в социальных сетях, но даже по этим немногочисленным фото понятно, что 52-летняя Ангела выглядит потрясающе!