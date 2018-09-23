Ой! Жуткий вид родившей Леры Кудрявцевой шокировал поклонников

Второй ребенок Леры Кудрявцевой не мешает ей вести активную жизнь и принимать участие в новых проектах. Едва телеведущая родила, как вернулась на работу на телевидение.

Со своими подписчиками в Instagram 47-летняя красавица поделилась закулисной съемкой, в которой предстала в образе героини оскораносного фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Милдред Хейс. Компанию ей составил комментатор Георгий Черданцев, которого также было непросто узнать из-за грима.

Для съемок Леру Кудрявцеву немного состарили, добавив на лицо пигментных пятен, а также нарядили в замызганный костюм. Впрочем, некоторые пользователи сети решили, что на этом фото ведущая предстала перед ними без макияжа.