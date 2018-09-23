Ой! Жуткий вид родившей Леры Кудрявцевой шокировал поклонников

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она выглядит старше своих 47 лет и вдобавок ко всему одета в старую замызганную одежду. Наблюдательные комментаторы поняли, что кадр был сделан на съемках. Тем не менее, у некоторых столь необычный образ Кудрявцевой, которая недавно родила ребенка, вызвал оторопь, пишет Дни.ру.
Второй ребенок Леры Кудрявцевой не мешает ей вести активную жизнь и принимать участие в новых проектах. Едва телеведущая родила, как вернулась на работу на телевидение.
Со своими подписчиками в Instagram 47-летняя красавица поделилась закулисной съемкой, в которой предстала в образе героини оскораносного фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Милдред Хейс. Компанию ей составил комментатор Георгий Черданцев, которого также было непросто узнать из-за грима.
Для съемок Леру Кудрявцеву немного состарили, добавив на лицо пигментных пятен, а также нарядили в замызганный костюм. Впрочем, некоторые пользователи сети решили, что на этом фото ведущая предстала перед ними без макияжа.
Впрочем, большинство пользователей Сети поняли, что речь идет об образе для съемок. Благо сама Лера Кудлрявцева дала хорошую подсказку для этой версии, опубликовав видео, на котором профессиональный гример наносит ей специальный старящий макияж.