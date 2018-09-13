Ольгу Бузову застали в аэропорту Италии с экс-бойфрендом

Сама же певица и телеведущая проводит время с Тимофеем Майоровым, своим бывшим бойфрендом.

Напомним, Ольга и Тимофей встречались в 2009 году и не афишировали свои отношения, но папарацци часто делали снимки пары. Они расстались после скандального угона автомобиля Майорова. Сейчас экс-возлюбленные возобновили общение. Ольга часто показывает букеты, которые ей дарит мужчина, ходит с ним в рестораны и называет своим другом.

— Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Спасибо, Тимуш, спасибо тебе, что так спонтанно умеешь меня порадовать. Вкусный ужин в уютном ресторане с близким другом, — пишет Бузова в «Инстаграме».